Alle Frauen aus dem goldbutt-Schwarm eint die Liebe zu gutem Design. (Bild: goldbutt)

Eine für alle und alle für eine – in der Agentur goldbutt wird Teamwork großgeschrieben. (Bild: goldbutt)

Für Christiane Ladwig, Inhaberin und Geschäftsführerin der Fullservice-Agentur goldbutt communication aus Bordesholm, war schon früh klar, wohin die Reise gehen sollte: „Ich wollte immer mein eigenes Ding

machen, meine eigenen Entscheidungen fällen.“

Die Motivation zur Selbstständigkeit wurdeChristiane Ladwig von ihremVater, einem freischaffenden Architekten, in die Wiege gelegt. Von ihm lernte sie, ihre Grenzen selbst auszuloten und sich die Türen, durch die sie gehen wollte, selber zu öffnen. Zielstrebigkeit und Kreativität, gepaart mit einem guten Geschäftssinn, bereiteten ihr schließlich 1999 den Weg zur eigenen Selbstständigkeit.

Nach dem Kommunikationsdesign-Studium und ersten beruflichen Stationen in Hamburg und – bereits selbstständig – wieder zurück in Bordesholm, gründete Christiane Ladwig die Werbeagentur goldbutt communication. Genau 15 Jahre ist das nun her, dass sie durch diese Tür schritt. Die ersten Jahre noch mit einer Geschäftspartnerin baute sie die Agentur schließlich alleine weiter konsequent aus. Heute ist die „Muddi“, zu der sie spaßeshalber und liebevoll von ihrem Team ernannt wurde, Kopf eines erfolgreichen, siebenköpfigen Kreativ-Schwarms. „Uns eint die Liebe zu gutem Design und der Ehrgeiz, auch mal andere Wege zu gehen. Als Fullservice-Werbeagentur bietet der goldbutt seinen Kund:innen ein Rundum-Sorglos-Paket mit zum Beispiel Corporate Design-Entwicklung, Print- und Webdesign, Magazinen, Social Media und Public Relations an. Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf einem ganzheitlichen Denkansatz und dem Aufbau einer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“

„Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass das Thema Frauen und Selbstständigkeit auch heute noch nicht so selbstverständlich ist, wie es für mich immer war“,

sagt Vorbild- und Vollblut-Unternehmerin Christiane Ladwig

Frauen und Selbstständigkeit

Doch Christiane Ladwig, 2020 als Vorbild-Unternehmerin für die Initiative „FRAUEN unternehmen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft & Energie ausgezeichnet, erfüllt nicht nur Kundenwünsche, sondern auch die ihres Teams, das zu 100 Prozent aus Frauen besteht. Als Selbstständige und Mutter eines erwachsenen Sohns weiß sie, wie wichtig die Work-Life-Balance ist, um Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Wie wichtig es aber eben auch ist, sich nach einer guten Ausbildung neben der Familie beruflich weiterentwickeln zu können. Und das kann super funktionieren – vor allem bei goldbutt: Teilzeitmodelle und Homeoffice wurden hier schon lange vor Corona gelebt!

„Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass das Thema Frauen und Selbstständigkeit auch heute noch nicht so selbstverständlich ist, wie es für mich immer war.“ Deswegen engagiert sich Christiane Ladwig für diese Thematik. Gut vernetzt – zum Beispiel über den BPW Kiel, wo sie seit 2018 Vorstandsmitglied ist, und den Wirtschaftsclub Der Kieler Kaufmann e.V. – vermittelt sie vor allem in ihrer Funktion als Vorbildunternehmerin über Diskussionsrunden oder Mentorings jungen Frauen, wie wichtig es ist, sich auf sich selbst verlassen zu können, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihr bestes Erfolgsrezept gibt sie dabei immer gerne weiter: „Sich selber nicht immer ganz so ernst nehmen und auch mal über sich lachen können. Das erdet!“