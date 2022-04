Welche Rolle spielt Coppelius (Mitte) in der Liebe zwischen Nathanael (links)und Olimpia? (Bild: Studentenwerk SH/Sabrina Böhm)

(Bild: Lutterbeker)

(Bild: Sebastian Richter)

Ende April bis Anfang Mai ist ordentlich was los!

Der Sandmann – doch keine Kindergeschichte?

Vom 22. bis 30. 2022 April zeigt die studentische Theatergruppe „Molly Hatchets“ jeweils um 20 Uhr das Stück „Der Sandmann“ nach E.T.A. Hoffmann.

E.T.A. Hoffmanns Erzählung von 1816 ist heute aktueller denn je: Sie geht der Frage nach, wo die Grenze zwischen Mensch und Maschine liegt. Wie viel Emotionen kann eine künstliche Lebensform zeigen und was ist vielleicht nur eine Projektion unserer eigenen Bedürfnisse? Das Publikum erwartet ein düsteres, abgedrehtes Stück der Schwarzen Romantik, inszeniert im Steampunk-Stil. Informationen zu den aktuellen Corona-Beschränkungen findet ihr unter www.studentenwerk.sh.

22.-30. April • Großer Saal der MensaI, Studentenwerk Schleswig-Holstein in Kiel

Once Upon a time in Düsternbrook

Kiel, August 1972. Lola Flöhr – alleinerziehende Mutter und selbstständige „Geister Schnüfflerin“ empfängt ihre seltenen Klient:innen in ihrem „Büro“ der urigen Kneipe „Oma Plüsch“ Ecke Sternstraße/Jungfernstieg, um bei ihren Problemen mit den Mächten der Finsternis zu helfen. Zwei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Segelwettkämpfe in Kiel erhält Lola einen neuen Auftrag, der sich schon bald als höchst brisant und besonders teuflisch herausstellt.

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Segelwettkämpfe produziert die Kieler Theatergruppe DeichArt ein Live-Hörspiel der besonderen Art: Nostalgie trifft auf Bahnhofskino Trash. Dabei heraus kommt eine ebenso liebevolle wie ironische Huldigung an die Landeshauptstadt.

30. April, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar Kiel, Bismarckallee 2, Kiel • telefonischer Kartenvorverkauf möglich unter Tel.: 0431-901901 oder online unter www.theater-kiel.de sowie an der Abendkasse im Theater Kiel

Gar nicht so platt

Musikkabarett auf Platt- und Hochdeutsch bringen zwei Cousinen aus Ostfriesland aufs Parkett: Annie Heger und Insina Lüschen beweisen, dass man auf Platt wirklich alles sagen und über alles sprechen kann. Auf YouTube gibt es bereits Schmink- und Ukulelentutorials, sie erklären, wie man IKEA-Kommoden aufbaut, wie man nur mit der Zunge einen Knoten in eine Spaghetti macht und was der Unterschied zwischen einem Streik und einer Demonstration ist.

Am 30. April um 20 Uhr feiern „Die Deichgranaten“ Premiere im Lutterbeker, Dorfstr. 11, Lutterbek • mehr Infos unter www.lutterbeker.de

It‘s Summertime, Baby!

Unter dem Titel „It‘s Summertime, Baby!“ stellt der Maler Sebastian Richter bis zum 6. Mai zahlreiche Strand-, Bade- und Meeresimpressionen in der Förde Sparkasse am Lorentzendamm aus. Die meisten dieser Acrylarbeiten sind in Spanien, Griechenland, Dänemark, an der Ostseeküste und in Frankreich entstanden. In den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten zeigt Richter 18 zum Teil großformatige Werke – Impressionen, die bei aller stilistischer Reduktion stets auf Gegenständliches referieren.

Geboren in Neumünster, verlässt der heute 68-jährige nach dem Abitur seine Heimatstadt und studiert Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Kiel und Grafikdesign an der Muthesiusschule.

bis 6. Mai • Förde Sparkasse Lorentzendamm 28-30, Kiel • mehr unter www.sebastian-richter-online.de