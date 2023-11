(Bild: Christina Kloodt)

Erlebe eine faszinierende Nacht der Erkenntnisse – die „Night of the Profs“ an der CAU lädt alle wissenshungrigen Besucherinnen und Besucher am 17. November herzlich ein. Von 18 bis 24 Uhr finden spannende Vorlesungen zu wissenschaftlichen Themen statt.

Am 17. November 2023 steht bei der diesjährigen Ausgabe der „Night of the Profs“ das Thema „Meinung.Macht.Wissen.“ im Mittelpunkt. Hier taucht die Universität tief in den Kern ihrer Tätigkeit ein: Die Verbindung von Wissen, Macht und Meinung. Die Beziehung zwischen diesen drei Elementen wird auf spannende Weise erkundet. Die Frage nach dem wahren Wesen des Wissens und der Bedeutung von Meinungen und Macht wird in den Vordergrund gerückt. Es ist bemerkenswert, wie mächtige Meinungen unsere Gesellschaft beeinflussen können, doch welche Grundlagen haben sie? Warum gewinnen irreführende Behauptungen immer wieder an Bedeutung? Letztendlich sind alle Meinungen und Mächte ohne fundiertes Wissen wirkungslos, oder?

Einblicke in aktuelle Forschung der CAU

Die „Night of the Profs“ bietet dir die Gelegenheit, in die aktuelle Forschung der Wissenschaftler*innen der CAU einzutauchen. Ganz gleich, ob du Student*in der Kieler Universität bist oder nicht, alle Wissbegierigen sind herzlich eingeladen, am Abend des 17. November den Campus der Universität zu besuchen und die aufschlussreichen Einblicke der verschiedenen Wissenschaftler*innen zu genießen. An diesem Abend hast du die Möglichkeit, den oder die „Prof of the Night 2023“ aus allen Beiträgen zu wählen. Übrigens, die „Night of the Profs“ ist eine gemeinsame Veranstaltung des Präsidiums der CAU, des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) und der Fachschaftsvertreterkonferenz.

Gewinner des Vorjahres eröffnen den Abend

Bereits um 18 Uhr eröffnen Prof. Dr. Edmund Maser und Prof. Dr. Christian Peifer, die Gewinner der letzten „Night of the Profs“, die Veranstaltung im Audimax-Hörsaal mit über 1200 Plätzen. Ab 19 Uhr tauchen Wissenschaftler*innen in sechs Hörsälen in das Thema „Meinung.Macht.Wissen.“ ein. Aber keine Sorge, auch die beliebte Chemie-Vorlesung und die Science Show mit aufstrebenden Nachwuchswissenschaftler*innen sind wieder Teil des Programms! Der Eintritt zur „Night of the Profs“ ist frei, und um sicherzustellen, dass du die fesselnden Vorträge in Ruhe genießen kannst, gibt es auf dem Audimax-Vorplatz Getränke und Snacks zum Kauf! Die Veranstaltung findet auf dem Christian-Albrechts-Platz in Kiel, im Audimax und im Hörsaalgebäude CAP3 statt. Weitere Informationen unter www.uni-kiel.de/night.

Neu: Wissenschaftlicher Nachwuchs ist am Start

Die Wahl zum*zur „Prof of the Night“ erfolgt in diesem Jahr digital. Project Lighthouse auch wieder mit dabei und beleuchtet das Hochhaus. Eine lange Tradition hat die „Science Show“, in der Doktorandinnen und Doktoranden ihre Forschungsthemen in Kurzvorträgen präsentieren. Neu in diesem Jahr sind Beiträge von Nachwuchsfachleuten in voller Länge. So spricht beispielsweise Felix Eckel (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geowissenschaften) über Vulkanausbrüche in Deutschland und hat dafür ein Seismometer mitgebracht. „Men Who Stare at Moats. Was man in den schleswig-holsteinischen Burgen sah und heute noch sehen will“ lautet das Thema von Dr. Stefan Magnussen (Philosophische Fakultät, Historisches Seminar, Abteilung für Regionalgeschichte).

Der Besuch der Night of the Profs ist kostenlos und spontan möglich. Während der Veranstaltung können Besucherinnen und Besucher auf dem Audimax-Vorplatz und im Audimax-Foyer Getränke und Speisen erwerben.