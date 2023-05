Am kommenden Sonntag sind über 190.000 Kielerinen und Kieler zur Wahl berechtigt. (Bild: Kielerleben)

Bitte wählen: Am Sonntag, den 14. Mai finden in Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen statt. Zwischen 8 und 18 Uhr könnt ihr eure Stimme im Wahllokal abgeben.



Die 130 Wahllokale in der Landeshauptstadt warten auf mehr als 192.000 Wahlberechtigte, die mit ihrer Stimme über die zukünftige Zusammensetzung der Kieler Ratsversammlung entscheiden. Von den 49 Ratsmitgliedern werden 25 direkt in den Wahlkreisen gewählt und weitere 24 folgen über die Listenwahlvorschläge der politischen Parteien.

Gemeindewahlleiter Christian Zierau fordert alle wahlberechtigten Kieler*innen auf: „Gehen Sie zur Wahl! Bestimmen Sie mit, welche Parteien und Personen für Sie Ihre Interessen in der Ratsversammlung in den nächsten Jahren vertreten sollen. Ob Briefwahl oder Stimmabgabe im Wahllokal vor Ort – Sie haben die Chance und das demokratische Recht mitzubestimmen.“

Einige Tipps zur Kommunalwahl für euch im Überblick:

Wahlbenachrichtigung und Personalausweis/Reisepass zur Wahl mitbringen

Mit diesen Dokumenten können die ehrenamtlichen Wahlvorstandsmitglieder einfacher und schneller die Formalitäten abschließen. Wenn du die Wahlbenachrichtigung verloren hast, kannst du auch unter Vorlage deines Ausweises wählen.

Ein Kreuz pro Person

Als wahlberechtigte Personen erhaltet ihr einen Stimmzettel. Auf diesem ist persönlich und allein in der Wahlkabine der*die Wunschbewerber*in anzukreuzen. Dabei habt ihr nur eine Stimme. Den Stimmzettel noch in der Kabine falten, bevor ihr diesen dann beim Wahlvorstand persönlich in die Wahlurne einwerft.

Briefwahl per Post und vor Ort

Die roten Wahlbriefe werden für die Wahlberechtigten portofrei an den Gemeindewahlleiter zugestellt. Wollt ihr per Brief wählen, müsst ihr den Wahlbrief so rechtzeitig zur Post geben, dass er spätestens am Freitag, den 12. Mai im Rathaus ist. Wer sich jetzt noch für die Briefwahl entscheidet, sollte eines der Briefwahlbüros persönlich aufsuchen. Diese befinden sich im Rathaus, Fleethörn 9, Raum 184, und in der Schulstraße 29 in Kiel-Gaarden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich 13 bis 16 Uhr.

Zur richtigen Zeit wählen gehen

Zwischen 10 und 14 Uhr kommen erfahrungsgemäß die meisten Wahlberechtigten zur Stimmabgabe. Wenn ihr außerhalb dieser Zeit kommt, habt ihr oft keine oder nur geringere Wartezeiten.

Am Wahltag krank?

Ihr erkrankt unerwartet am Sonnabend oder direkt am Wahltag? Der Besuch eines Wahllokals ist euch nicht möglich? Kein Problem – ihr dürft euch von einer bevollmächtigten Person im Rathaus, Fleethörn 9, Unterlagen für die Briefwahl holen lassen. Am Sonntag können Wahlscheine bis 15 Uhr beantragt werden. Auch dieser Wahlbrief muss bis 18 Uhr ausgefüllt beim zuständigen Wahlvorstand eingegangen sein.

Wo ist das richtige Wahllokal? Das jeweilige Wahlgebäude ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Erfahre im Wahllokal-Finder, welches Wahllokal für dich und deine Stimme zuständig ist: www.kiel.de/wahlen

Gegenüber der Landtagswahl im vergangenen Jahr wurden einige weitere Wahlräume in barrierefrei erreichbaren Wahlgebäuden eingerichtet. Wenn ihr früher in der Andreas-Gayk-Schule gewählt habt, begebt ihr euch nun in die Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule, Masurenring 6. Statt der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule wird vorübergehend die Kantine des Hauptzollamtes im Kronshagener Weg 105 genutzt.

In einigen Schulen gibt es mehrere Wahlbezirke und Wahlräume. Die Nummer des Wahlraumes entspricht der Nummer eures des Wahlbezirks. Sie ist auf der Wahlbenachrichtigung rechts neben der Anschrift des Wahlgebäudes zu finden.

Wahlergebnisse Um 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen. Sobald ein Bezirk fertig ist, werden die Ergebnisse im Rathaus zentral aufgenommen und auch gleich im Internet für euch zur Verfügung gestellt: www.kiel.de/wahlen

Zur anschließenden Wahlparty im Rathaus darf kommen wer mag. Anmelden musst du dich nicht und auch der Eintritt ist frei. Das Rathaus ist am Sonntag, 14. Mai, ab 17.30 Uhr geöffnet. Der Zugang ist an diesem Tag aber nur über den Eingang Waisenhofstraße möglich.