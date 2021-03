Die April-Ausgabe der KIELerleben ist da!

0

Neben Spazierengehen ist liegt Radfahren aktuell besonders hoch im Trend der Freizeitaktivitäten. Das macht sich besonders an den Menschenschlangen vor den Radläden und Sportartikelgeschäften bemerkbar. Irgendwie logisch, da die letzten Monate dafür gesorgt haben, dass wir uns gern an der frischen Luft aufhalten möchten.

Wir haben uns auf ebenfalls auf die Räder geschwungen und einige Touren in und um Kiel ausprobiert. Dank der App Komoot und den von der Stadt Kiel vorbereiteten Routen, konnten wir die unterschiedlichsten Strecken für euch testen. Das Ergebnis ist ein kleiner Guide mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Tipps für schöne Zwischenstopps. Ob durch Wälder, Felder und Wiesen entlang der Eider oder am Kanal mit Aussicht und Ausdauer – wir geben euch jede Menge Inspirationen für den nächsten Ausflug.

Außerdem warten diese Themen auf euch:

Weil nicht nur der Frühling, sondern auch der Sommer mit großen Schritten herannaht, hat sich Redakteurin Mona die nachhaltigen Kite-Boards von „Awareboards“ made in Kiel angeschaut. A propos made in Kiel: Auch der Glasfaserausbau schreitet in und um die Landeshauptstadt voran. Verantwortlich dafür ist ein Kieler Unternehmen, welches klein angefangen hat und mittlerweile stetig wächst. 100 Prozent Kiel steckt nach wie vor in den Handballerinnen von Holstein Kiel, die in diesem Monat – genauer am 18. April – den 50 Jahrestag (!!!) ihrer ersten deutschen Meisterschaft feiern. Wir haben die Geschichte noch einmal aufgerollt und erzählen euch, wie es damals in der Ostseehalle zu dem historischen Triumph kam.

In unserer Wohnen-Rubrik verraten wir euch neben nützlichen Einrichtungstipps in diesem Heft, wie ihr euch mit einfachen Tricks ein das „beachhouse-feeling“ nach Hause holt und worauf es nun, bei tief stehender Sonne und wärmeren Temperaturen ankommt.

Wir bieten euch leckere Rezeptideen, die ihr an den Ostertagen nachkochen könnt und empfehlen euch das ein oder andere Buch, mit dem die Festtage bestimmt nicht langweilig werden. Außerdem gratulieren wir ganz herzlich der Niederdeutschen Bühne Kiel, die im April ihren 100. Geburtstag feiert.

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern durch unsere neue Ausgabe!

Bleibt gesund,

euer Kielerleben-Team.