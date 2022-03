(Bild: KIELerleben Redaktion)

Seid dabei, wenn wir im April ein Spezial zum Stadtteil Exerzierplatz in unserem Magazin veröffentlichen!

Seit wenigen Wochen sind wir nun schon an unserem neuen Standort direkt „am Exer" eingezogen und sagen unseren Nachbarn damit gern HALLO! Wir nehmen unseren Umzug sogar zum Anlass, um die Nachbarschaft und die Wochenmarkt-Beschicker:innen vorzustellen und so bekommt der Exerzierplatz seine volle Aufmerksamkeit in der April-Ausgabe der KIELerleben.