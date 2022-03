(Bild: Kiel Marketing/Matthias Masch)

Kunst aus Schleswig-Holstein ist in der Landeshauptstadt zu Gast.

Seit drei Jahren gibt es das Atelier Bootshalle in Heikendorf. Hier malen die Künstlerinnen Britt Michelsen, Inge Köser und als Gast Marlies Andritzky. Im Atelier entstehen Acryl-Motive der vielfältigsten Art, der Schwerpunkt liegt dabei immer auf ihrer Heimat Schleswig-Holstein. Die Kunstwerke wurden bereits in vielen Ausstellungen in der Region gezeigt und sind nun vom 21. März bis zum 3. April im Pop-up Pavillon, Alter Markt 17, zu sehen.

In der Ausstellung werden alle drei Künstlerinnen vor Ort sein und dem Publikum zeigen, wie ihre Werke im kreativen Prozess entstehen.