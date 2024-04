(Bild: fm Regional)

4

Holstein Kiel steht vor einem historischen Moment: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab grünes Licht für die Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb sowohl der 1. als auch der 2. Bundesliga. Damit ist wohl auch die Diskussion über die mögliche Austragung der Heimspiele in einem fremden Stadion vom Tisch.

Am heutigen Tage erreichte die KSV Holstein die Nachricht, auf die sie gewartet haben: Die DFL erteilt die lang ersehnten Lizenzen und ebnet damit den Weg für große Spiele in Kiel. Abseits von Stadion- und Medieninfrastruktur hat der Klub glänzendes Feedback zu den restlichen Kriterien erhalten – ein Zeichen der Bestätigung für das konsequente Engagement hinter den Kulissen.

Präsident Schneekloth: Zuversicht und Tatendrang

Steffen Schneekloth, Präsident der KSV, kommentierte die Lizenzverteilung mit sichtbarer Zufriedenheit. Er verkündete, dass die bereits antizipierten Auflagen der DFL im Detail geprüft und mit den Partnern beratschlagt werden würden. Das Ziel ist klar: Die Heimspiele sollen pünktlich zum Saisonstart im eigenen Stadion in Kiel stattfinden – ein Ansporn für die gesamte Mannschaft und das Umfeld, die hohen Anforderungen zu stemmen.

Was steht auf dem Spielplan?

In den nächsten Tagen geht es für die Störche um viel: Die interne Prüfung jedes einzelnen Kriteriums steht an. In Abhängigkeit von der Ligazugehörigkeit, die sich in den spannenden letzten fünf Spielen entscheidet, werden die erforderlichen Maßnahmen festgelegt und in Angriff genommen.

Mit purer Leidenschaft und einem starken Willen kann Holstein Kiel bald auf der größten Bühne des deutschen Fußballs spielen. Jetzt heißt es Daumen drücken und mitfiebern!