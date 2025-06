(Bild: Theater Kiel/Olaf Struck)

Das Theater Kiel bringt vielfältige Kultur und frischen Wind in die Landeshauptstadt. Und das alles in einem neuen Design. Außerdem bekommt es eine sechste Sparte hinzu: Das Konzerthaus am Schloss.

In der kommenden Spielzeit wird es in vielen Bereichen Veränderungen geben: Der bewährte Theaterstern hat einen Zacken hinzugewonnen, denn voraussichtlich Anfang 2026 werden die Umbauten abgeschlossen sein, der im neuen Glanz erstrahlende Konzertsaal am Kieler Schloss wiedereröffnen und die Philharmoniker aus der Wunderino Arena in ihre alte, neue Heimat zurückkehren. Aber nicht nur das: Mit dem neuen Konzerthausdirektor Tobias Scharfenberger wird das Konzerthaus als sozusagen sechster Sternenzacken des Theaters nicht nur Aufführungsort der Philharmonischen Konzerte, sondern darüber hinaus ein hochkarätiger, vielfältiger Gastspiel-Ort für Kiel sein!

Personell tut sich noch mehr beim Theater Kiel: Nach fast zwei Jahrzehnten verlässt Reinhard Linden als Operndirektor. Als Casting-Direktor wird er dem Theater Kiel mit seiner großartigen Expertise für Stimmen erhalten bleiben. Als neue Operndirektorin kommt die Musiktheaterregisseurin Anja Kühnhold, die zuletzt u. a. Oberspielleiterin am Badischen Staatstheater Karlsruhe war. Das Schauspiel wird die Regisseurin Anna-Elisabeth Frick als Oberspielleiterin verstärken. Astrid Großgasteiger geht in ihre letzte Saison als Leiterin des Jungen Theaters im Werftpark, bevor sie zur Spielzeit 26/27 als Intendantin ans Landestheater Niederbayern wechselt.

Passend zu all diesen Neuerungen hat das Theater Kiel das Erscheinungsbild mit Hilfe der renommierten Agentur „formdusche“ mit kräftigen Farben, moderner Schriftgestaltung und eben dem erweiterten, sechszackigen Logostern einen neuen optischen Anstrich gegeben, der das Spartentheater auch äußerlich noch einmal stärker präsent in der Stadt machen und selbstbewusst in die Zukunft weisen soll. Der Einzelkartenverkauf für die Spielzeit 2026/2027 startet am 9. September, Abo-Einzeichnungen sind seit dem 1. Juni möglich.