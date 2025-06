0

Die Sommermonate stehen vor der Tür, und mit ihnen kehren die beliebten Schwimmkurse auf dem Ostufer zurück. Dank der engagierten Zusammenarbeit von inka e.V., der Stiftung UNION und der Andreas-Gayk-Schule können auch in diesem Jahr zahlreiche Kinder die Möglichkeit nutzen, sicher schwimmen zu lernen und ihre Fähigkeiten im Wassersport auszubauen.

Bereits zum dritten Mal in Folge bietet die Andreas-Gayk-Schule über ihre Plattform OSTSEECAMPUS gemeinsam mit den Kieler Schwimm- und Sportstätten diese wertvollen Kurse an. Während die Schwimmkurse im Gaardener Freibad Katzheide im Juli und September stattfinden, erleben die Kinder am 12. Juni 2025 eine Premiere: den Wassersportkurs auf der Schwentine.

Förderung für den Nachwuchs

Mit einer Gesamtförderung von rund 25.000 €, die zu 15.000 € von inka e.V. bereitgestellt wird, wird sichergestellt, dass auch Kinder aus einkommensschwächeren Familien teilnehmen können. Die Stiftung UNION ergänzt diese Unterstützung, um noch mehr Kindern den Zugang zu ermöglichen.

Projektleiter Daniel Peter von der Andreas-Gayk-Schule betont die Bedeutung der Kurse: „Wir alle wissen, wie wichtig Schwimmen und Wassersport für Kinder sind. Dank unserer Förderpartner können wir diese essentiellen Kurse anbieten, besonders für diejenigen, die sonst keine Möglichkeit hätten.“

Wassersportkurs auf der Schwentine

Unter der Anleitung von Studierenden der sportwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität werden etwa 20 Kinder spielerisch an das Stand-Up-Paddling (SUP) herangeführt. Diese neue Erfahrung ermöglicht es den Kindern, ihr Bronzeabzeichen aus dem Vorjahr auf spannende Weise anzuwenden.

Schwimmkurse „Kiel auf Bronzekurs 3.0“

Im Gaardener Freibad Katzheide werden etwa 350 Kinder und Jugendliche an den Schwimmkursen teilnehmen. Unter dem Motto „Von der Wassergewöhnung zum nachhaltigen Wassersport“ sollen die Kinder zunächst das Element Wasser spielerisch entdecken. Der Spaß steht im Vordergrund, um schließlich das Schwimmabzeichen zu erlangen. Erfahrene und pädagogisch geschulte Lehrkräfte begleiten diesen Lernprozess.

Grischa Stuer, Geschäftsführerin von inka, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Schwimmen zu können stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. Daher fördern wir diese Kurse nun zum dritten Mal sehr gerne.“

Die Schwimm- und Wassersportkurse auf dem Ostufer sind ein wichtiger Schritt, um allen Kindern in Kiel die Möglichkeit zu geben, sicher im Wasser unterwegs zu sein und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine Initiative, die zeigt, wie wichtig gemeinschaftliches Engagement für die Zukunft der jungen Generation ist.