15.000 Menschen. Vier Legenden. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Kiel zeigte am 15. Juni 2025, was in ihr steckt: Mit einem mitreißenden Open-Air-Konzert der Fantastischen Vier wurde das Nordmarksportfeld zum Epizentrum deutscher Pop- und Hip-Hop-Kultur. Nur einen Tag nach Sting verwandelte sich das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in eine vibrierende Partyzone, wie man sie in Kiel nur selten erlebt.

Kiel zeigt Haltung – und Stimmung

Schon vor dem offiziellen Konzertbeginn um 19:30 Uhr sammelten sich die ersten Fans, trotz grauer Wolken und Regenschauern. Doch wie bestellt, klärte sich der Himmel, und mit dem ersten Sonnenstrahl strömten tausende Menschen auf das Konzertgelände. Kiel, sonst eher für Segeln, Wind und Maritimes bekannt, wurde zum Schauplatz eines einzigartigen Musikmoments. Eine Stadt, die sonst gern als kühler Norden beschrieben wird, zeigte sich an diesem Abend leidenschaftlich, feierfreudig und stolz.

Starker Auftakt: DJ Thomilla bringt die Menge in Bewegung

Kein Support-Act, sondern ein Stimmungsgarant: DJ Thomilla, langjähriger Weggefährte der Band, brachte mit einem raffinierten Mix aus internationalen und nationalen Hip-Hop-Hits die ersten Hüften zum Schwingen. Seine Beats brachten das Nordmarksportfeld zum Brodeln und sorgten für eine energiegeladene Einstimmung.

Die Fantastischen Vier liefern ab – mit Tiefgang und Tempo

Als die vier Stuttgarter Rap-Veteranen – Smudo, Thomas D., And.Ypsilon und Michi Beck – um kurz nach 20 Uhr die Bühne betraten, war die Menge bereits in Bewegung. Was folgte, war ein musikalisches Feuerwerk mit 26 Songs aus über drei Jahrzehnten Bandgeschichte:

Setlist-Höhepunkte

Von Die da?! über MfG, Troy, Sie ist weg bis zu neuen Tracks wie Weekendfeeling oder Projekt Y – die Mischung war ein Beweis dafür, dass die Fantas nicht nur Geschichte geschrieben haben, sondern sie immer noch aktiv weiterschreiben. Besonders berührend: Tag am Meer, das für Gänsehaut sorgte.

Bühnenpräsenz und Wortwitz: Kiel als heimlicher Fünfter Mann

Mit viel Wortwitz, Spontaneität und Charme interagierten die Fantastischen Vier mit dem Kieler Publikum. Immer wieder griffen sie Kiel im Wortsinn auf: "Can You Kiel It?" wurde zum geflügelten Motto des Abends. Wer vorher noch Zweifel hatte, ob sich Kiel als Open-Air-Hotspot für Hip-Hop eignet, wurde hier eines Besseren belehrt.

Stadtstolz trifft Festivalmut

Ein besonderes Dankeschön gilt dem SHMF und Intendant Dr. Christian Kuhnt. Dass das Festival, sonst bekannt für klassische Konzerte auf Gutsanlagen und Schlössern, sich in seinem 40. Jubiläumsjahr für ein Konzert dieser Größenordnung mitten in Kiel entschieden hat, verdient großen Respekt. Es war ein mutiger, moderner Schritt – und ein voller Erfolg.

Kiel als Bühne nationaler Popkultur

Für Kiel war dieser Abend mehr als ein Konzert. Es war ein kulturelles Statement: Wir können groß, wir können laut, wir können hip. Und das alles mit norddeutscher Gastfreundschaft, organisatorischer Exzellenz und einem Publikum, das bis zur letzten Zeile textsicher war.

Fazit: Ein Abend für die Geschichtsbücher – und für den Algorithmus

Wer dabei war, hat Geschichte erlebt. Wer nicht dabei war, sollte sich wenigstens unseren Instagram-Zusammenschnitt ansehen – zu finden unter @kielerleben. Die Fantastischen Vier haben geliefert. Kiel hat geglänzt. Und das SHMF hat bewiesen, dass Klassik und Pop-Kultur gemeinsam groß denken können.

Kassian Alexander Goukassian