Die Kieler Woche steht nicht nur für Segelsport und maritimes Vergnügen, sondern auch für ein starkes Zeichen in Sachen Umweltschutz. In diesem Jahr lädt Torqeedo, der führende Anbieter von elektrischen Antriebssystemen auf dem Wasser, zu einer ganz besonderen Aktion ein: der „Cleanup Challenge“ am Strandabschnitt Schilksee.

Am 28. Juni um 14 Uhr trifft sich die engagierte Gemeinschaft am Torqeedo-Stand an der Promenade Süd im Olympiahafen Schilksee. Gemeinsam soll der Strand von Abfällen befreit werden, um so einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Gewässer zu leisten. Diese Aktion ist nicht nur eine Gelegenheit, aktiv zu werden, sondern auch, um ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen.

Warum mitmachen?

Teilnehmende der „Cleanup Challenge“ leisten nicht nur einen direkten Beitrag zum Umweltschutz, sondern können auch attraktive Preise gewinnen. Das Motto lautet: Gemeinsam können wir viel bewegen! Torqeedo stellt das benötigte Equipment bereit, sodass du nur gute Laune und ein wenig Tatendrang mitbringen musst. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – komm einfach vorbei und mach mit!

Ein Zeichen für die Zukunft

Die Müllsammelaktion ist Teil eines größeren Engagements, das Torqeedo während der Kieler Woche zeigt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für alle Besucher*innen, die Schönheit der Kieler Strände zu bewahren und gleichzeitig Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Jeder gesammelte Abfall ist ein Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen.

Sei dabei, wenn Kieler_innen und Besucher*innen gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, um Schilksee sauber zu halten. Lass uns zusammen ein Zeichen für saubere Strände und Gewässer setzen – denn jeder kleine Beitrag zählt!