Hot town, summer in Kiel city … Ob es wirklich noch so hot wird bei uns? Warten wir’s mal ab. Doch egal, ob schönes Wetter oder norddeutsches Schietwedder – wir sind für alles gewappnet und haben ein paar spritzige Ideen, die das Potenzial haben, diesen August unvergesslich werden zu lassen.

Spritzig sind auch die Drinks, die den Sommer noch bunter machen, denn Sommerzeit ist Prickelzeit! Wenn die Getränke in den Gläsern leuchten, dann ist Urlaubsfeeling garantiert. Aperol zählt schon seit Jahren zu den meist getrunkenen Spritzgetränken, doch die Kreativität – auch in der Kieler Gastroszene – sprudelt ständig: Auf den Karten stehen Kreationen wie LitschiSpritz, Rhabarber-Spritz oder GranatapfelSpritz. Einer unserer Redaktionslieblinge ist aktuell der Lavendel-Spritz. Der macht farblich nicht nur richtig was her, sondern schmeckt nach Provence … und mehr (Rezept auf Seite 84).

Wer lieber einen Hauch von Italien auf der Zunge hat, wird auf unseren Rezeptseiten fündig, denn dort servieren wir – weniger prickelnd, dafür aber eiskalt und himmlisch lecker – fünf Gelato-Träume zum Selbstherstellen und Vernaschen.

Prickelnd – zumindest für die Nerven der Sportfans unter euch – wird es schon ganz bald. Die neue Fußball-Bundesligasaison steht vor der Tür und verspricht packende Spiele und großartige Stimmung im Stadion. Unsere Störche sind wieder bereit, alles zu geben, und wir fiebern gemeinsam mit ihnen, ab Seite 18.

Auch die Handball-Fans kommen auf ihre Kosten. Beim THW Kiel heißt es Abschied nehmen von zwei tollen Spielern, Ste!en Weinhold und Niclas Ekberg, die viele unvergessliche Momente gescha!en haben. Wir wollen diese Helden gebührend verabschieden und ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen (ab Seite 14).

Alles erdenklich Gute wünschen wir aber vor allem unserem langjährigen Geschäftsführer Jörg Stoeckicht, der Mitte dieses Monats die Segel streicht und das Ruder an seinen Nachfolger Benjamin Haben übergibt.

Lieber Stoeck, wir danken dir für viele wunderbare gemeinsame Jahre – mit zahlreichen Höhen und wenigen Tiefen, mit kreativen Momenten, unvergesslichen Feiern und immer einer großen Portion Humor!

Last but not least erheben wir unseren Lavendel-Spritz und trinken auf dein Wohl! Auf dich, Stoeck!

Deine Kathrin Wesselmann und die KIELerleben-Crew