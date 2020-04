(Bild: Sven Meier)

Natürlich würden wir aktuell lieber am Strand liegen, den Möwen lauschen, das Meer riechen und uns eine leichte Brise um die Nase wehen lassen. Während der Corona-Krise liefert uns der echte Norden zumindest ein digitales Urlaubserlebnis für zuhause.

Live-Musik-Sessions, virtuelle Rundgänge, unterhaltsame Podcasts, interaktive Social-Media-Aktionen und vieles mehr. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) hat nachfolgend eine Übersicht zusammengestellt.

Seit Ende März wird die Webseite der Tourismusagentur mit unterhaltsamen und informativen Inhalten ständig weiter gefüllt. Interessierte können sich zum Beispiel eindrucksvolle Kurzfilme über Natur, Kultur und Tierreich im echten Norden ansehen oder bei virtuellen Rundgängen selbst auf Erkundungstour gehen. Auf Facebook, Instagram und Twitter werden unter #DreamNowVisitLater und #meinSH interaktive Stories, Gewinnspiele und Links zu interessanten Inhalten geteilt. So zum Bespiel auch zu den neuesten Blogbeiträgen. Weiteres Video-Material, darunter frisch gedrehte Echtzeit-Spaziergänge von Reiseblogger Christoph Karrasch, steht auf Youtube zum Stöbern bereit.

Schleswig-Holstein Musik Festival mal anders

Seit der Absage aufgrund der Corona-Auflagen, steht das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Jahr unter dem Motto „Sommer der Möglichkeiten“. Geplant ist, ausgewählte Konzerte in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel TV, Radio und Internet, zu präsentieren. Hier seht ihr das 360-Grad-Konzert im Kieler Schloss vom 19. Juli 2019.

#anbadenfürhelden – digitaler Sprung in die Badesaison 2020

Im Mai sollte es eigentlich losgehen: Mit dem traditionellen Anbaden wird in vielen Küstenorten an der Ostsee jedes Jahr aufs Neue die Badesaison eröffnet. Das sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen beliebte Spektakel soll auch in diesem Jahr, trotz Corona, stattfinden. Hierzu haben der Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. und die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht eine Online-Aktion mit karitativer Komponente ins Leben gerufen, welche im Mai starten soll. Mitmachen können alle, die möchten.

Wertschätzung und Weiterentwicklung in Grömitz

Niemand soll vergessen werden, auch nicht während der Corona-Krise. Daher hat Grömitz den lokalen Gastronomen, Hotels, Supermärkten und vielen Helfenden, wie zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr oder den Rettungsstellen, eine eigene Website gewidmet.

Neue „Schleichwege“ am Ostseefjord Schlei

Um den Gästeverkehr in Zeiten von Corona noch mehr zu entzerren, prüft die Ostseefjord Schlei

GmbH (OfS) derzeit ein System von „Schleichwegen“ abseits des bestehenden Radwegenetzes. Hier kann es zwar ab und zu etwas holprig werden, dafür wird man aber mit traumhaften Ausblicken inmitten der einzigartigen Naturlandschaft belohnt. Das Team der OfS erarbeitet aktuell konkrete Routen, die ab Mai in digitaler Form auf der Navigations-App „komoot“ eingestellt werden sollen.

Die Flensburger Förde aus der Ferne entdecken

In zwei neuen Kampagnenvideos wird gezeigt, weshalb Familienurlaub an der Flensburger Förde eine gute Idee ist und was die Region an Natur und Kultur zu bieten hat. Live verfolgen kann man das Geschehen vor Ort außerdem per Webcam.

Nordsee-Feeling für zuhause mit virtuellen Wattführungen und Rezept-Tipps

Wer sich ein Stück Nordseeküste ins eigene Wohnzimmer holen möchte, findet hierzu eine ganze Reihe virtueller Angebote unter www.nordseetourismus.de/zuhause-erleben. 360°-Videos, zum Beispiel von Dithmarscher „Lieblingsplätzen“, Rezept-Tipps und virtuelle Strandspaziergänge sorgen für Urlaubsstimmung. Und sogar das Watt kann von zuhause aus erkundet werden: In einer virtuellen Wattführungsreihe nimmt Jan Krüger sein Publikum mit auf Entdeckungstour. www.echt-dithmarschen.de/typisch-dithmarschen/videos.

Virtuelle Vielfalt für Sylt-Liebhaber

Egal ob „Home Workout“, „Insel-Genuss“ oder „Musik für die Seele“ – auf www.sylt.de ist für jeden Bedarf das passende, virtuelle Angebot dabei. Sportliche Inspiration, Sylter Rezepte und Streaming-Playlists von Sylter DJs bringen das Insel-Gefühl nach Hause. „Sylt Multimedial“ birgt zusätzlich eine bunte Mischung spannender Bücher, skurriler Filme, schöner Reisegeschichten und Dokumentationen, natürlich alle mit Bezug zur Nordseeinsel.

Krabbenstullen-Rezept von den Halligen

Die Deutsche Welle hat im Rahmen ihrer Serie „Lecker Deutschland“, in der regionstypische Rezepte vorgestellt werden, auch ein Video über Halligbrot veröffentlicht. Darin wird Schritt für Schritt gezeigt, was auf der norddeutschen Krabben-Stulle nicht fehlen darf. Na dann, guten Appetit oder „Mohltied!“, wie man im echten Norden sagt.

www.nordseetourismus.de/halligen

Weitere Tipps erhaltet ihr unter www.sh-tourismus.de.