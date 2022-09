0

Die Ausstellung „Freiheit?“ portraitiert Männer und Frauen, die im Iran geboren wurden und heute in Deutschland leben.

Was bedeutet Freiheit? Und was bedeutet es, nicht die Möglichkeit zu haben, individuelle Entscheidungen für das eigene Leben treffen zu dürfen oder zu können? Wie wirkt sich Unterdrückung, Zwang und Druck auf die menschliche Psyche aus?

Zu diesen Fragen wurden im Sommer 2022 Frauen und Männer interviewt und portraitiert, die im Iran geboren worden sind und heute in Deutschland leben. Da das Äußern einer kritischen Meinung gegenüber dem iranischen Regime mögliche Konsequenzen für die teilnehmenden Personen und ihre Familien im Iran nach sich ziehen könnte, entschied sich die Künstlerin für eine fotografische Form, die keine der Personen klar erkennbar darstellt. Entstanden sind visuell irritierende, maskenhafte Erscheinungen, welche die innere Zerrissenheit, die Unsicherheit und Wut, mit der sich Menschen, deren Rechte auf freie Entfaltung und Entwicklung maßgeblich eingeschränkt sind, auseinandersetzen und leben müssen, thematisieren.

Die Ausstellung ist vorerst nur online unter www.kulturwochen-kiel.de/freiheit zu sehen, da sie aus technischen Problemen von der Kiellinie umziehen musste. Hier wird der neue Ort bekannt gegeben.