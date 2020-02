(Bild: Christine Ohm)

(Bild: Christine Ohm)

0

Hoffentlich sind die Floorballer der Baltic Storms nicht eingerostet. Ihr letztes Spiel bestreiteten sie am 22. Dezember 2019. Nun kämpfen die Storms gegen Bremen für einen Sieg.

Nach langer Winterpause starten die Storms endlich in den Saisonendspurt. Am nächsten Samstag, den 22.02.2020, empfangen die Baltic Storms den TV Eiche Horn aus Bremen zum Spiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga Nord/West. Während das Hinspiel einseitig (7:2) zugunsten der Bremer verlief, konnten die Storms den Hansestädtern in der Vergangenheit oftmals ein Bein stellen.

(Bild: Christine Ohm)

Bully ist am Samstag um 17:30 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum Gettorf in der Süderstraße. Der Eintritt liegt bei 2 Euro, Kinder bis 14 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt. Der Baltic Storms Kiosk sorgt während des Spiels fürs leibliche Wohl.

Das sind die weiteren Spiele im Schulzentrum Gettorf:

22.2. TV Eiche Horn (in Gettorf)

29.2. Tolwut Ebersgöns (in Butzbach)

1.3. Dümptener Füchse (in Mühlheim an der Ruhr)

8.3. BSV Roxel (in Gettorf)