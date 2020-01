Bargeldloses Zahlen auf der Kieler Woche

0

Erstmals in der Geschichte des weltweit größten Segelevents wird das Bezahlen eurer Getränke und Speisen auch ohne Bargeld möglich sein. Götz Bormann, Vorstandschef der Förde Sparkasse, stellte das neue Bezahlsystem auf der Boot vor.

Vorbei sind die Zeiten, in denen vor dem Konzertbesuch auf der Kieler Woche noch sämtliche Bargeld-Automaten geplündert werden müssen, um das leibliche Wohl auch finanzieren zu können. Die KiWo 2020 wird so zu einem Pilotprojekt, bei dem ihr flächendeckend an Bier und Bratwurstständen mit dem Smartphone zahlen könnt. „An fast allen Ständen wird es möglich sein, kontaktlos per Karte oder Smartphone zu bezahlen“, sagte Vorstandschef Bormann. Kürzere Wartezeiten sollen euch damit ermöglicht werden.

Damit das digitale Zahlsystem nicht zusammenbricht, muss das WLAN- und LTE-Netz allerdings verbessert werden. Auf der gesamten Fläche von Nordeuropas größtem Volksfest wird die Stadt in Kooperation mit den Stadtwerken und der Förde Sparkasse entsprechende Zugangspunkte einrichten. Die Anzahl der rund 250 Zugangspunkte werde um etwa 100 erhöht. Das bestätigte André Santen, Sprecher des Finanzdienstleisters.

Ob das Kontaktlose Zahlen auch in den kommenden Jahren fortgeführt wird, sei momentan nicht abzusehen. Die Kieler Woche 2020 gilt somit als Bewährungsprobe des Projekts.