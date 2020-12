0

Weniger CO2-Ausstoß, weniger Tierleid oder eine Intoleranz: Die Gründe für den Umstieg auf pflanzliche Produkte sind vielfältig. Wie ihr ganz leicht selbst Hafermilch herstellen könnt, lest ihr hier.

Wieso überhaupt Hafermilch?



Die nachhaltigste Alternative zu Kuhmilch ist und bleibt Hafermilch. Wieso? Hafermilch ist vegan und laktosefrei, nahrhafter als Sojamilch und vor allem ist sie dann besonders nachhaltig, wenn der Hafer aus deutschen Anbauten stammt.

Zutaten

90 Gramm Haferflocken (Bio, fein)

1 Liter Wasser (kalt)

1 Esslöffel Cashewmus

1 Prise Salz

Zubereitung



Mixt die Haferflocken, das Salz und das Wasser für kurze Zeit auf der höchsten Stufe des Mixers. Dann gebt ihr das Cashewmus dazu, mixt erneut kurz durch und füllt die Milch dann durch den Nussmilchbeutel in eine Schüssel. Das Cashewmus braucht ihr übrigens, damit die Milch etwas cremiger in der Konsistenz wird und – im besten Falle – eben auch schäumt. Ihr könnt es aber auch weglassen, es beeinflusst nicht die Herstellung.

Eine alte Flasche heiß auswaschen, damit eventuelle Rückstände oder Bakterien verschwinden und dann mit einem Sieb die Hafermilch einfach in die Flaschen füllen.

Die Milch ist nun etwa zwei bis drei Tage im Kühlschrank haltbar.