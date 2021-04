Ab dem 12. April beginnen weitere Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen, um die Kieler Straßen aufzubereiten. (Bild: Stine Banck)

Autofahrer müssen künftig wieder mehr Zeit einplanen, wenn ihre Route über den Theodor-Heuss-Ring oder das Barkauer Kreuz führt.

Ab dem 12. April beginnen weitere Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen, um die Kieler Straßen aufzubereiten. Die Baustelle am Waldwiesenkreisel ist nun vollständig eingerüstet und die Arbeiten beginnen, um die Schäden in den Stützwänden zu beseitigen.

Nur eine Fahrbahn

Ebenfalls beginnt das Kieler Tiefbauamt in der Woche vom 12. bis 16. April mit den Arbeiten im Bereich des Barkauer Kreuzes. Das Arbeitsgerüst wird zwischen 9 und 15 Uhr in Tagesbaustellen oberhalb der Richtungsfahrbahn Preetz aufgebaut. In dieser Zeit steht in der Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung und es kann zu Verzögerungen kommen.

Nächtliche Vollsperrungen in Fahrtrichtung Preetz

Um die länger andauernde einspurige Verkehrsführung und eine Mauer zum Schutz der Baustelle zu errichten, wird in der darauffolgenden Woche in der Nacht vom 19. auf den 20. April der Theodor-Heuss-Ring an der Stelle in Fahrtrichtung Preetz voll gesperrt.

In den darauffolgenden zwei Nächten (vom 20. auf den 21. sowie vom 21. auf den 22. April) sind weitere Vollsperrungen erforderlich, da das Arbeitsgerüst aufgebaut wird. Der Verkehr wird in in diesen Nächten über den Kreuzungsbereich Barkauer Kreuz geleitet.

Hochstraße “Überflieger” ebenfalls gesperrt

Während der Arbeiten an der Brückenunterseite muss die Hochstraße “Überflieger” von der B404 zur B76 komplett gesperrt werden. Lokale Umleitungsstrecken werden ausgeschildert sein.

Die Instandsetzungsarbeiten finden bis voraussichtlich Ende Juli statt.