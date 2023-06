Für die kommenden drei Monate müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen auf der Friesenbrücke einstellen. (Bild: fm Regional/S. Schulten)

Die umfangreichen Bauarbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring (B 76) erreichen nun ihre entscheidende Phase. Das bedeutet: Autofahrerinnen und Autofahrer sollten noch mehr Geduld aufbringen als in den vergangenen Wochen.

Nach Abschluss der Kieler Woche wurde mit der Sanierung der Friesenbrücke über den Bahnschienen begonnen. Auf der Brücke werden beide Fahrspuren in Richtung Norden (Eckernförde) vollständig erneuert. Währenddessen wird der gesamte Verkehr auf der anderen Hälfte der Brücke über eine einzige Fahrspur pro Richtung umgeleitet. Dadurch ist nun auch die Fahrtrichtung Süden (Plön) betroffen.

Rund 100.000 Fahrzeuge überqueren die Brücke täglich

In Kiel gibt es nur sehr wenige Brücken, über die Autos und Lastwagen die großen Schienenstränge für Personen- und Güterzüge überqueren können. Im Stadtzentrum ist neben der Gablenzbrücke nur die Friesenbrücke eine solche Möglichkeit, die täglich von etwa 100.000 Fahrzeugen genutzt wird. Da die Brücke nun nur noch zur Hälfte zur Verfügung steht, müssen Autofahrer*innen in beiden Fahrtrichtungen mit erheblichen Beeinträchtigungen und Zeitverlusten rechnen oder die Engstelle großräumig umfahren. Dafür werden mehrere Umleitungsstrecken eingerichtet. Jedoch ist auch auf den Umleitungsstrecken wie der Preetzer Straße aufgrund der großen Anzahl von Fahrzeugen mit entsprechenden Beeinträchtigungen zu rechnen.

Sanierung und Neubauten bis Anfang September

Auf der Friesenbrücke (zwei Spuren in Richtung Norden) wird zunächst das Tiefbauamt den gesamten Straßenaufbau, der etwa 80 Zentimeter hoch ist, entfernen. Anschließend wird der freigelegte Stahl vor Rost geschützt und abgedichtet. Danach wird die Straße komplett neu aufgebaut. Das Tiefbauamt wird auch die Auffahrt neben der Brücke sanieren. Bisher sind alle vorbereitenden Arbeiten auf und am Theodor-Heuss-Ring planmäßig verlaufen. Das Tiefbauamt geht davon aus, dass dies auch in den bevorstehenden und sehr anspruchsvollen Bauphasen so bleiben wird. Der Zeitraum für die Arbeiten an der Friesenbrücke und in ihrer Umgebung ist vom 26. Juni bis Anfang September geplant.

Umleitungen sind eingerichtet

In Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr auf dem Theodor-Heuss-Ring auf eine Spur in der gegenüberliegenden Fahrtrichtung umgeleitet. Aus baulichen Gründen ist dies nur in Höhe der Auffahrt An der Kleinbahn möglich. Dort müssen zuerst die Schutzplanken in der Mitte abgebaut werden. Zwischen den beiden befahrbaren Spuren wird eine kleine Gleitwand errichtet, um Frontalzusammenstöße zu verhindern.

Die Umleitung endet etwa in Höhe der Müllverbrennungsanlage. In der Nähe des Gewerbegebiets Stormarnstraße gibt es ebenfalls eine Überfahrtmöglichkeit. Von dort aus kann sowohl das Gewerbegebiet als auch die B 404 in Richtung Süden erreicht werden.