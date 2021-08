„The Beat Goes On“ sind zurück

(Bild: The Beat Goes On)

0

Nach der Corona-Zwangspause meldet sich die fünfköpfige Band „The Beat Goes On“ am 27. August zurück auf der Bühne des Bootshafensommer 2021 und beweisen, dass sie live nichts verlernt haben.

Manchmal nah am Original, teilweise in eigenen Versionen, aber immer rockig und mit Drive: Zum Repertoire von The Beat Goes On gehören die Hits der Rolling Stones, den Beatles, Cream & Queen, Dire Straits, David Bowie, Humble Pie, Santana, Bruce Springsteen, Billy Idol, Oasis, The Who und auch Eros Ramazotti und Elton John. Das sind nur einige der Helden der Musiker, nach deren Songs sich prima tanzen und träumen lässt.

Am 27. August werden die Musiker ab 20 Uhr drei Stunden die Ü60-Party am Bootshafen zum besten geben. Der Eintritt ist wie immer frei und das Gelände ist nach den aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes eingezäunt und gesichert. Sobald 750 Gäste auf dem Gelände angemeldet sind, herrscht Einlassstopp. Daher lautet das Gebot: Wer zuerst kommt, rockt zuerst – oder gönnt sich bis es soweit ist, eben einen Imbiss vorab.

Registrieren könnt ihr euch entweder per Luca-App oder alternativ durch einen kleinen Zettel mit euren Kontaktdaten.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage von The Beat Goes On oder auf der Seite des Bootshafensommers.