Die Hamburger Rapperin und Producerin Mariybu ist der Mainact bei "Beatz im Park". (Bild: Daniel Waller)

0

Junge Künstler*innen begeistern am 21. August im Herzen Gaardens mit fetten Sounds, gefühlvollen Texten und sommerlichen Festivalvibes.

Wer sich wieder von Live Musik beschallen lassen will, sollte auf jeden Fall bei „Beatz im Park” in Gaarden vorbei schauen. Das Programm ist vielfältig: Von Hip-Hop über Latin bis zu Singer-Songwriter Pop ist hier alles dabei. Zwölf lokale Acts stehen auf dem Line-Up. Darunter das Künstlerkollektiv Nativo, Doktor Lukas Frank und als Mainact Mariybu, Rapperin aus Hamburg, die mit ihren Trapbeats begeistert. Pandemiebedingt natürlich mit Abstand und Kontaktdatenerfassung. Das Gelände ist aber groß genug und wer sich die Füße schon wund getanzt hat, kann in einer der Chillareas entspannen. Einem hoffentlich sonnigen Tag im Park mit bester Musik steht also nichts mehr im Weg. Gefördert wird das Festival vom Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt.

Das ganze Programm ist zusätzlich auch per Livestream auf Youtube online zu erleben.

Hier geht es zu weiteren Infos von Beatz im Park.

21. August, 15 - 21 Uhr

Jugendpark Gaarden

Eintritt frei