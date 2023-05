(Bild: Spielmannszug Kiel des TV Jahn)

Denkt ihr beim Wort „Spielmannszug“ auch an Laternenumzüge? Traditionsgemäß sind wir alle bereits mitgelaufen und haben mehr oder weniger enthusiastisch mitgesungen. Aber es geht auch moderner – so wie beim Spielmannszug Kiel des TV Jahn in Elmschenhagen.

Beim Spielmannszug Kiel des TV Jahn gehören moderne Hits wie „Narcotic“ von Liquido oder „Shut up and dance with me“ von Walk the moon zum üblichen Repertoire. Und das kann sich hören lassen! Mit mittlerweile 62 Mitgliedern begleitet der Spielmannszug eine Vielzahl an Events in und rund um Kiel. Dabei fällt er besonders durch seine Showchoreografien auf.

Außerdem stellt sich der Spielmannszug regelmäßigen regionalen, nationalen und auch internationalen Wettbewerben und wird sich im Sommer dieses Jahres auf den 65. Internationalen Musiktagen in Rastede bei den European Championships messen lassen. Ausgegebenes Ziel? Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024. Auch bei Wettbewerben liegt der Fokus auf moderner Musik mit passender Marschchoreografie. In diesem Jahr unter anderem mit Hits von Avicii oder Coldplay.

Alle können Musik machen!

Ihr möchtet nicht bis zu den Musiktagen warten, um euch selbst ein Bild davon zu machen? Kein Problem, denn der Spielmannszug feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen: Am Samstag, den 3. Juni auf dem Vereinsgelände des TuS Schwarz-Weiß Elmschenhagen (Rüsterstraße 27 in Kiel) könnt ihr ab 16.30 Uhr mitfeiern. Hier wird der Zug durch den Stadtteil marschieren und anschließend nicht nur die Meisterschafts-Parade, sondern auch sich und seine Nachwuchsarbeit vorstellen. Zusätzlich warten eine Tombola, deren Erlös der Jugendarbeit zugutekommt, die Möglichkeit selbst aktiv Musikinstrumente auszuprobieren, Informationen über den Verein aus lockeren Gesprächen mit den Musizierenden sowie Infostände und ein gastronomisches Angebot auf euch.

Kommt gerne vorbei, der Spielmannzug Kiel freut sich über euren Besuch!

Weitere Informationen findet ihr unter www.spielmannszug-kiel-tvjahn.de, bei Facebook, Instagram und TikTok.