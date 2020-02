Malcolm Gosling Sr. (CEO Goslings International Ltd.), Martin Staack (Leiter Barschulkursus RBZ am Schützenpark), Hauke Petersen (Geschäftsführer Jörgen Petersen & Sohn KG und Vorsitzender des Kieler-Woche-Fördervereins) und der Leiter des... (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Alexandra Brecht)

Der Sieger-Drink: Black Pear“ heißt die Kreation von Nachwuchsbarkeeperin Zoe Scheel aus dem Barschulkursus des RBZ am Schützenpark (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Alexandra Brecht)

0

Maracujasaft, Pink Peppercorn Sirup, Birnen-Fruchtpüree, Schweppes Wild Berry und Black-Seal-Rum von Goslings – das sind die Zutaten des offiziellen Cocktails der Kieler Woche 2020.

Black Pear“ heißt die Kreation von Nachwuchsbarkeeperin Zoe Scheel aus dem Barschulkursus des RBZ am Schützenpark. Die Auszubildende aus dem Restaurant Längengrad in Kiel überzeugte am Freitag, 31. Januar, die Fachjury des zweiten Goslings Kieler-Woche-Cocktail-Cups im Schulrestaurant des RBZ.

Seit mehr als 40 Jahren wird zum Start des Segel- und Sommerfestivals ein besonderer und eigens kreierter Drink präsentiert. Mit dem Cocktail-Cup möchten der Kieler-Woche-Premiumpartner Goslings, das Kieler-Woche-Büro und Peter Bohrmann – der Initiator und Erfinder des „KiWo“-Cocktails – den beliebten Cocktail noch frischer und bekannter machen. Gleichzeitig fördert der Wettbewerb talentierte Auszubildende im Gastgewerbe.

Malcolm Gosling Sr. (CEO Goslings International Ltd.), Martin Staack (Leiter Barschulkursus RBZ am Schützenpark), Hauke Petersen (Geschäftsführer Jörgen Petersen & Sohn KG und Vorsitzender des Kieler-Woche-Fördervereins) und der Leiter des... (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Alexandra Brecht)

Der Sieger-Drink: Black Pear“ heißt die Kreation von Nachwuchsbarkeeperin Zoe Scheel aus dem Barschulkursus des RBZ am Schützenpark (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Alexandra Brecht)

Am Cocktail-Cup 2020 beteiligten sich zehn Schülerinnen und Schüler aus der Hotelfach- und Restaurantfach-Oberstufe des RBZ am Schützenpark. Alle absolvieren den Barschulkursus des Lehrers Martin Staack und wurden von Profimixer Mo Kaba (Guts & Glory Bar Karlsruhe), einem der besten Barkeeper Deutschlands, auf den Wettbewerb vorbereitet.

Zur Fachjury des zweiten Goslings Kieler-Woche-Cocktail-Cups gehörten neben Mo Kaba auch Malcolm Gosling Sr. (CEO Goslings International Ltd.), Telse Prahl (Drinks Magazin), Hauke Petersen (Geschäftsführer Jörgen Petersen & Sohn KG und Vorsitzender des Kieler-Woche-Fördervereins) sowie der Veranstaltungskaufmann Enzo von der Wehl.

Den zweiten Platz des Wettbewerbs belegte Marvin Jung (Maritim Hotel, Kiel) mit seiner Kreation „Bermuda-Feuer“. Dritte wurde Isabel Neubauer (Drathenhof, Molfsee) mit dem Cocktail „Bermuda Life“.