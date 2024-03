(Bild: Dirk Stolzenberg)

0

Die Blue Swamp Band verbindet seit rund 25 Jahren klassischen Chicago- und Delta Blues mit US-Südstaaten-Rock und heraus kommt dieser mitreißende Swamp Blues, der einen schon beim Hören vom Hocker haut. Am 13. April gastiert die Kultband in der Kieler Räucherei!

Mehrfach bewiesen mit legendären Alben wie „Voodoo Soup“ oder „Live At The Grand“ und unvergessenen Festival-Shows wie beim „Great British Rhythm & Blues Festival“, dem „Bologna Jazz Festival“ in Italien, „Notodden Blues Festival“ Norwegen oder den deutschen „Internationalen Blues Festivals“ in Kiel und Rostock. Nie langweilig, immer frisch und beschwingt laden die Musik und der Sound vor allem Live zum Mittanzen, Abrocken und einfach nur Genießen ein.

Hier gehts zu den Tickets für das Konzert!

13. April, 20.30 Uhr • Räucherei, Kiel