Im August erschien Bosses neues Album Sunnyside, mit dem er 2022 auf Tour gehen wird. (Bild: Stefan Mückner)

Zwischen der Veröffentlichung des Albums „Sunnyside”, das den Sommer ein bisschen heller erstrahlen ließ und der Tour im kommenden Jahr 2022 spricht Sänger Aki Bosse über die Ruhe vor dem Sturm und ein geheimes Duett.

Zwischen der Veröffentlichung des Albums „Sunnyside“ und Tourstart im Frühjahr 2022 ist ja nun ein wenig Zeit. Die Ruhe vor dem Sturm?

Es ist viel passiert in den letzten Monaten und im nächsten Jahr steht noch einiges an, aber gerade kann ich mich erst einmal ein wenig erholen. Das heißt aber nicht, dass ich nichts tue. Es steht das Delta-Funkhauskonzert an und wir sind fleißig am Videodreh.

Das hört sich vielversprechend an. Wie steht es denn jetzt schon mit der Vorfreude auf deinen Besuch in Kiel?

Für mich oder besser für uns geht es das erste Mal in die Wunderino-Arena. Kiel hat schon immer eine unglaublich coole Fanbase und Atmosphäre geboten. Wir hatten hier bisher nur Openairs oder Auftritte an kleineren Orten in Kiel wie der Pumpe und die waren schon hammergeil, aber in der Arena… Das wird einfach legendär! Ein spezielles neues Bühnenbild ist auch schon ausgetüftelt. Dann wird ordentlich viel getanzt, viel geschwitzt und bestimmt auch die ein oder andere Träne verdrückt.

Abwechslungsreich wird es also ganz sicher. Apropos Vorfreude: Können wir uns auf etwas Neues von dir im Dezember freuen, wie letztes Jahr mit der Single „Das Paradies”?

Tatsächlich ja, da wird was kommen. Ein kleines Duett mit jemandem, den ich sehr wertschätze. Mehr kann ich da leider noch nicht verraten. In den letzten Tagen waren wir auch fleißig am Videodreh. Wenn das wirklich was geworden ist, dann gibt es sogar ein kleines Musikvideo. Bis etwa zum zehnten Dezember müsst ihr euch aber noch gedulden.

Wir sind gespannt. Auf jeden Fall ein starkes Weihnachtsgeschenk. Und wie steht es um die Vorfreude auf Weihnachten?

Seitdem ich Vater bin, bin ich auch wieder ein echter Weihnachtsfan geworden. Ich werde die Tage mit meiner doch sehr großen Familie verbringen. Dann wird viel gegessen, viel gelacht, viel getrunken und auch einfach mal die Zeit miteinander genossen.

Gibt es etwas, was du den Kieler*innen unbedingt für die Feiertage und das neue Jahr mitgeben möchtest?

Das Allerwichtigste ist: Bleibt gesund und habt eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Freunden, bis wir uns im nächsten Jahr sehen! Wir freuen uns unglaublich auf den April. Alle von uns wollen auf die Bühne und haben Bock auf die Konzertreihe im Norden. Die Konzerte mit euch sind der größte Lichtblick für 2022.

Das Interview führte Jesper Ohms