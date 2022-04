TRASER Software arbeitet in Kiel Friedrichsort, bundesweit und international an der optimalen Digitalisierung für Land- und Baumaschinenhändler:innen. Mit dem unternehmenseigenen Trainee-Programm für Entwicklung und Beratung bietet das Unternehmen einen zukunftsweisenden Jobeinstieg der Extraklasse.

Ob virtuell oder in echt und vor Ort – im Mai gibt es gleich zwei Gelegenheiten TRASER und das Trainee-

Programm entspannt und unverbindlich kennenzulernen:

Bei der ersten gemeinsamen digitalen Jobmesse von CAU und FH Kiel ist das Kieler Softwarehaus natürlich mit von der Partie. Am virtuellen Messestand und in einem Vortrag (12:50 bis 13:20 Uhr) geht es um das Trainee-Programm und weitere Einstiegsmöglichkeiten bei TRASER.

4. Mai, 10–16 Uhr, virtuell

TRASER Software öffnet seine Türen und lädt ein zu Snacks, Drinks und Musik! In tiefenentspannter Atmosphäre kann hier hinter die Kulissen der Softwarefirma und auf die Förde geguckt werden. Eingeladen sind alle, die sich für das kommende Trainee-Programm (Start: Oktober 2022) interessieren und sich einen echten Eindruck abseits von Bewerbungsgesprächen verschaffen wollen. Um Anmeldung wird gebeten: info@TRASER-software.de.

13. Mai, ab 17 Uhr, Christianspries 4

„Mit unserem Trainee-Programm gehen wir einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft und ermöglichen einen attraktiven Jobeinstieg. In sechs Monaten machen wir unsere Newcomer nachhaltig fit für unsere vielfältige Jobwelt, anstatt sie ins berühmt-berüchtigte kalte Wasser springen zu lassen. Mit der Kombination aus theoretischen und praktischen Einheiten – darunter sind u. a. Trainings, Microsoft-Zertifikate, Exkursionen, Workshops, Hackathons und Praktika bei unseren Partnerunternehmen vor Ort – zeigen wir unseren Trainees, worauf es wirklich ankommt und lassen sie im Team in ihre Rollen wachsen. An Bord haben wir übrigens noch Platz für tolle Leute, die in Kiel durchstarten wollen!“,