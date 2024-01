0

Beim zweiten Termin des von Stadtbaurätin Doris Grondke initiierten Formats im Forum Baukultur Kiel, Waisenhofstraße 3, am Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr, steht das Thema "Klimagerechtes und nachhaltiges Bauen" im Fokus.

Treffen sich Zwei" - unter diesem Motto bringen die Kieler Perspektiven in einer neuen Veranstaltungsreihe Expert*innen für Städtebau und Architektur miteinander ins Gespräch.

Nach einem kurzen Impulsvortrag widmen sich die Architekten Prof. Matthias Sauerbruch und Prof. Florian Nagler im Dialog den aktuellen und künftigen Aufgaben, Herausforderungen, Zielen und Chancen in der Stadtentwicklung. Dabei haben sie mit Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit zwei Schwerpunkte, die so aktuell wie weitreichend sind. Der Dialog wird von ZEIT- und NDR-Journalist Christoph Twickel moderiert. Im Anschluss an das Gespräch können Besucher*innen sich mit eigenen Gedanken an der Diskussion beteiligen.

Um Anmeldung per E-Mail an perspektiven@kiel.de wird gebeten.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe findest du auf der Website der Landeshauptstadt Kiel.