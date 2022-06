Während der Kieler Woche ist nicht nur bei den Hotspots im Stadtzentrum einiges los. Auch die anderen Stadteile bieten Unterhaltung für die Familie. (Bild: LH Kiel/Thomas Eisenkrätzer)

Die Kieler Woche sorgt für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl, verbindet und stärkt den Zusammenhalt der gesamten Stadt. Nicht nur im Stadtzentrum wird auf den großen Eventarealen gefeiert, sondern auch in den Stadtteilen warten viele kleine Highlights auf Besucher:innen.

Dort setzen sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer:innen dafür ein, dass die Bewohner:innen zusammenkommen und besondere Momente und ein buntes kulturelles Programm mit zahlreichen Mitmach-Aktionen erleben können.

Mit Unterstützung des Kieler-Woche-Büros entsteht ein fantasiereiches und farbenfrohes Programm. Die Stadtteilfeste bieten einen Raum für gesellschaftliche Begegnungen und laden auch Kieler*innen ein, den eigenen Stadtteil mit anderen Augen zu sehen, gemeinsam neu zu entdecken und sich überraschen zu lassen.

Die Stadtteilfeste im Überblick

Sonnabend, 18. Juni: Sport- und Kultur-Stadtteilfest in Holtenau.

Rund um den Sportplatz am Nixenweg lädt der TuS Holtenau von 13 bis 18 Uhr zum Feiern ein. Für einen abwechslungsreichen Nachmittag sorgen eine Hüpfburg, ein Soccercourt, eine Sambagruppe, ein buntes Musikprogramm und ein Kinderlauf.

Sonntag, 19. Juni: Ivensring mit dem Dietrichsdorfer Band.

Rund um die Paul-Gerhardt-Kirche lockt der Dietrichsdorfer Gesprächskreis von 11 bis 16 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm. Neben zahlreichen Spielaktionen für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Glücksrad und einen Bücherflohmarkt.

Dienstag, 21. Juni: Kinderhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Tiroler Ring 290.

Das Familienfest der Elmschenhagener Kitas im Garten des AWO-Kinderheims dauert von 15 bis 17 Uhr. Die Elmschenhagener und Krooger Kitas bieten ein kostenfreies Spieleangebot für Familien, bei dem Eltern mit oder gegen ihre Kinder antreten können.

Dienstag, 21. Juni: „Lebendiges Hassee" beim Waldfest im Vieburger Gehölz.

Von 15 bis 22 Uhr sorgt ein interkulturelles Bühnenprogramm für viele besondere Überraschungsmomente. Für Musik sorgen die Reggae-Band Ben Martin, die Afro Yard Precaution (afrikanische Folklore) und die Band Nellzy Musik (Hip-Hop, Rap). Ab 19 Uhr wird Musik zum Tanzen aufgelegt. Auch das 800. Jubiläum Jahre Hassee wird beim Waldfest gefeiert.

Donnerstag, 23. Juni: Der TuS Schwarz-Weiß Elmschenhagen; Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen-Nord.

Von 14 bis 23 Uhr sorgen interkulturelle Musikgruppen, Showtanzgruppen und die Johnny-Cash-Tribute-Band The LineWalkers für ein feines Bühnenprogramm. Für die kleinen Besucher*innen gibt es unter anderem ein Glücksrad, einen Maltisch, eine Tombola, eine riesige Hüpfburg sowie einen Streichelzoo.

Donnerstag, 15 bis 19 Uhr: Schützengilde Gut Schuss Demühlen, Quarnbeker Straße 14.

Ein Ukulelenorchester, Handpan-Musik, Folklore aus der Ukraine und eine Irish-Step-Dance-Gruppe sorgen für ein kunterbuntes Festprogramm.

Freitag, 24. Juni: Kommunalverein Meimersdorf; Von 15 bis 20 Uhr, Dorfplatz Meimersdorf.

Für die kleinen Kieler*innen gibt es Dosenwerfen, Stockbrotbacken, eine Buttonmaschine sowie interaktive Hoolahoop-Workshops. Ein buntes Musikprogramm liefern unter anderem die Apachen und die Marching- und Brassband Super RabatzKi. Am Lagerfeuer oder bei Kaffee und Kuchen kann man es sich zudem gemütlich machen.

Sonnabend, 25. Juni, 13 bis 22 Uhr und Sonntag, 26. Juni, 13 bis 16 Uhr: Volkspark (Werftpark) in Ellerbek.

Für den Auftakt sorgen am Sonnabend bei gutem Wetter um 12.45 Uhr die Fallschirmspringer*innen des Luftsportvereins Kiel. Im Anschluss laden Kultur und Kleinkunst, Tanz und Musik sowie weitere Angebote zum Mitmachen und Verweilen. Am Sonntagnachmittag, etwa um 16 Uhr, geht der Open Park in das Festival der Vielfalt über. Der interkulturelle Festivalumzug "Festival der Vielfalt" zieht vorher vom Rathausplatz aus durch die ganze Stadt, bis er im Werftpark ankommt und gemeinsam weiter gefeiert werden kann.

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen sind online auf der Seite der Kieler Woche.