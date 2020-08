Wir finden Salat im Glas einfach genial! (Bild: Frauke Antholz)

Mochtet ihr das Rezept zum Salat im Glas von letzter Woche? Dann werdet ihr dieses hier bestimmt auch richtig klasse finden!

25 Min. Zubereitungszeit

Zutaten für 4 Personen

400 g Farfalle

Salz

200 g TK-Erbsen

100 g Mini-Cabanossi

150 g Joghurt

50 g Mayonnaise

1 EL Apfelgelee (alternativ Honig)

1 TL körniger Senf

Pfeffer

10 Basilikumblättchen

1. Nudeln nach Packungsangabe in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. In den letzten 4 Min. der Kochzeit die gefrorenen Erbsen dazugeben und mitgaren. Die Cabanossi in Scheiben schneiden.

2. Für das Dressing Joghurt mit Mayonnaise, Gelee und Senf verquirlen und würzig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nudeln und Erbsen abgießen und in einer Schüssel mit den Wurstscheiben und dem Dressing vermengen.

3. Den Farfallesalat in Einmachgläser füllen, verschließen und bis zum Verzehr im Kühlschrank durchziehen lassen.

4. Den Salat erst kurz vor dem Servieren mit den Basilikumblättchen garnieren.