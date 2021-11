Der Weltstar wird am 20. März 2022 mit einem neuen Album im Gepäck ein Konzert in der Wunderino Arena spielen. (Bild: CHRIS NORMAN)

Mit der Kultband Smokie erlangte er Weltruhm. Am 20 März 2022 wird Chris Norman mit seinem neuen Album „Just A Man“ (12.11) auf der Bühne in der Wunderino Arena stehen.

Es ist eine beispiellose Karriere, die der charismatische Superstar in den vergangenen 40 Jahren hinlegte. Beeinflusst von Legenden wie Elvis, Little Richard, Buddy Holly und den Beatles gründete Norman Anfang der 70er Jahre die Band Smokie. Mit „If You Think You Know How To Love Me“ gelang ihnen 1975 der erste große Hit – es sollte nicht der einzige bleiben. Allein in Deutschland landeten 13 Smokie-Somng in den Top-10. Titel wie der internationale Nummer-1-Hit „Living Next Door To Alice“, „Mexican Girl“, „It’s Yout Life“ oder „Lay Back In The Arms Of Someone“ zählen seither zu den Klassikern dieser Ära.

Doch auch als Solo-Künstler feierte der Musiker mit der Reibeisenstimme Erfolge: „Midnight Lady“ ist nur einer dieser Werke, welches zu Chris Normans Erfolgsgeschichte gehören. Diese Geschichte setzt der sympathische Brite nun mit seinem neuen Album „Just A Man“ fort, welchem am 12. November bei Telamo erscheint. Der Tonträger ist in Zusammenarbeit mit Mike Chapman entstanden, mit dem Chris Norman bereits in den 70er Jahren große Erfolge feierte.

Gastspiel in Kiel

Weil Norman im letzten Jahr mit seinem 70. Geburtstag sein ganz persönliches Jubiläum feierte, möchte er dieses nun mit seinen deutschen Fans tun: 2022 kommt der Familienmensch Chris Norman auf große Deutschland-Tour und wird am 20. März auch in der Wunderino Arena in Kiel Halt machen. Zusammen mit seiner Band präsentiert er auf ausgewählten Bühnen nicht nur die eigenen großen Solo-Hits, sondern auch seine persönlichen Lieblingssongs und die erfolgreichsten Kompositionen von Smokie.

Auf dem Laufenden bleibt ihr auf der Homepage von CHRIS NORMAN. Tickets erhaltet ihr unter www.eventim.de.