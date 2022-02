(Bild: Strandzeit Concept Store)

Am 4. Februar eröffnet Kathrin Liegmann ihre „Strandzeit“ neu. Die persönliche Beratung ihrer Kundinnen und trendige slow fashion stehen hier an erster Stelle.

Stylisch sein und dabei auch nachhaltig shoppen. Lieblingssteile aus schönen Materialien, die besser verarbeitet sind und handgearbeitete Accessoires im Fashion- und Wohnbereich – das ist die Idee hinter dem Concept Store „Strandzeit“ in Eckernförde. Als „Besonders. Kleidsam. Wohnlich.“ beschreibt Kathrin Liegmann das Geschäft, in dem sie bereits seit 2016 arbeitet und das sie seit Jahresbeginn als Inhaberin führt. Nach einer kurzen Umbauphase mit einem neuen Tresen aus Holz erstrahlt der schöne Laden nun im neuen Glanz und rundet das Shopping-Erlebnis ab.

„Ich kenne die Mentalität und die Philosophie des Ladens und identifiziere mich seit Jahren zu 100 Prozent mit der Strandzeit“, sagt Kathrin Liegmann über ihr Geschäft, in dem die persönliche und individuelle Beratung ihrer Kundinnen höchste Priorität hat. Und der Erfolg gibt ihr Recht: Über die Jahre hat sich ein Stamm von Kundinnen aufgebaut, die aus ganz Deutschland nach Eckernförde kommen, um dann auch in der Strandzeit ein passendes Kleidungsstück, ein neues Paar Schuhe oder ein ausgefallenes Accessoire für Zuhause zu finden. Fernab von Mainstream bietet die neue Inhaberin internationale Fashion-Brands wie „Elvine“ (Schweden), „Kari Traa“ (Norwegen), „Me369“ (Israel), „Maysayang“ (Bali), „Better Rich“ u.v.m an. Natürliche und hochwertige Materialien wie Leinen, Seide oder Viskose mit besondere Designs und in stylischen Schnitten machen ein cooles Outfit, betont Liegmann. Wichtig sei ihr dabei, dass ihre Kundinnen die Strandzeit mit einem Artikel verlassen, den sie möglichst lange tragen und sich vor allem wohl fühlen.

Ideen und Inspiration findet die Verkäuferin aus Leidenschaft dabei auf Design-Messen in Frankfurt, Kopenhagen und Paris, um ihrer Kundschaft stets die neuesten Trends und Marken anbieten zu können. So sind ausgefallene Schuhmodelle von „Chaaya“, „Ca‘shott“ oder „Nude of Scandinavia“ aktuell besonders gefragt. Zwar besticht das Sortiment von „Strandzeit“ so überwiegend durch hochwertige Kleidung und Schuhe, ein Anteil an liebevoll, in Handarbeit gestalteten Wohn-Accessoires runden das Angebot der Strandzeit ab. Einen ersten Eindruck gewinnt ihr den Social Media Kanälen unter @strandzeit.sh (Instagram) und @strandzeit.conceptstore (Facebook) sowie unter www.strandzeit.sh. Öffnungszeiten Mo–Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 10–16 Uhr, Mitte März bis 1. November So 11–17 Uhr.