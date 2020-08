Corona-Mobil am Schwedenkai (Bild: Gina-Maria Kock)

Mit dem QR-Code kann man schnell seine persönlichen Daten eintragen (Bild: Gina-Maria Kock)

Auch ein analoger Fragebogen steht zur Verfügung (Bild: Gina-Maria Kock)

Seit letzter Woche können sich Reiserückkehrer*innen in Kiel am Schwedenkai kostenlos auf Corona testen lassen. Wir waren vor Ort.

Eine Gruppe Motorradfahrer*innen auf dem Rückweg aus Norwegen parkt ihre Maschinen auf dem Parkplatz am Schwedenkai und reiht sich in die Schlange vor dem kleinen Bus ein. Direkt an der Kaistraße steht seit vergangener Woche montags bis sonntags das Corona-Mobil als mobile Teststation für Reiserückkehrer. Mit dem eigenen Smartphone kann man einen QR-Code einscannen und im Handumdrehen seine persönlichen Daten eintragen, dann nehmen die Labormitarbeiter*innen auch schon einen Abstrich von Rachen und Nase – und fertig.

Von der Fähre zur Teststation

Matthias Wanjetscheck aus Braunschweig macht mit seinem Motorrad nur einen Zwischenstopp an einer der fünf mobilen Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein. Seine Freunde und er kommen gerade mit der Color Line aus Norwegen wieder und nutzen – kaum in Deutschland angekommen – direkt das kostenfreie Testangebot am Kieler Hafen. Wanjetscheck findet diese Möglichkeit super und freut sich, dass er auch als Niedersachse in Kiel schnell und unkompliziert in wenigen Minuten den Test für Reiserückkehrer*innen machen kann.

Zum Schutz der Mannschaft testen lassen

Auch Sören Müller aus Osterrönfeld kam vergangenen Sonntag aus dem Urlaub wieder. Der Fußballspieler lässt sich vor allem für seine Mannschaft beim Osterrönfelder TSV testen, die ihn erst mit negativem Ergebnis wieder auf dem Bolzplatz begrüßt. „Es war ein bisschen eklig und unangenehm, aber ein super Angebot, dass man sich hier in fünf Minuten testen lassen kann“, berichtet der CAU-Student nach seinem Abstrich. Sören Müller hat per Smartphone seine Kontaktdaten an der Teststation hinterlegt. In ein bis zwei Tagen kann er über ein Online-Portal mit seiner Auftragsnummer sein Testergebnis erfragen und erfährt, ob er wieder ohne Bedenken mit seinen Mannschaftskollegen Fußball spielen darf.

Täglich von 10–18 Uhr können sich alle Reiserückkehrer*innen aus dem Ausland im Corona-Mobil am Schwedenkai testen lassen. Auch bei schlechtem Wetter packen die Mitarbeiter*innen nicht ein, sondern fahren das Vordach des Mobils aus und machen weiterhin Tests. Bisher werde die Station von Kieler*innen und Schleswig-Holsteiner*innen gut angenommen. Ausgelastet sei sie noch nicht, was sich durch die kurze Wartezeit bestätigt.

Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen zu Corona und den mobilen Teststationen findet ihr unter www.kiel.de. Unter der extra für Fragen zu den Reiserückkehr-Regelungen eingerichteten Tel.: (0431) 901 33 33 erreicht ihr täglich von 8–16 Uhr jemanden.