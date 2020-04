Coronakrise: Kieler Künstler- und Musikszene unterstützen

Mit der Aktion "Musik ist Handwerk" unterstützt das Pogue Mahone Künstler*innen und Musiker*innen (Bild: Pogue Mahone)

Das Team vom Kieler Irish Pub Pogue Mahone in der Bergstraße hat eine Sponsoringaktion ins Leben gerufen, um Musiker und Entertainer zu unterstützen: Unter dem Titel "Musik ist Handwerk" findet die Aktion statt und wir finden: Eine gute Sache. Wie genau das Ganze funktioniert, erklären wir euch hier.

Lange hat das Pogue Mahone überlegt, was sie jetzt in dieser Krise tun können, um zu helfen und sind zu folgendem Schluss gekommen: Sie tun das, was sie können und seit Jahren tun und unterstützen die, die es brauchen: Musiker!

Denn: Musik ist Handwerk und das hat nun mal seinen Preis. Das Pogue Mahone hat deswegen Kieler Betriebe angesprochen und sie gebeten zu helfen. Die Resonanz war super. Seit Ostern senden die Jungs und Mädels von der Pogue Mahone Online Bühne und können euch so Livemusik in eure Wohnzimmer bringen. Für jeden Auftritt bekommen die Künstler eine Gage und diese bezahlt das Handwerk. Mega Idee, oder?

So sieht wöchentliches Programm aus:

Montag: Pub Quiz mit Oli

Dienstag: Karaoke mit Maschine

Mittwoch: open stage mit Björn Kadau

Do-Fr: Livemusik mit wechselnden Musikern​

Das Programm dauert circa 1 Stunde und startet um 20 Uhr. Jede*r ist herzlich willkommen, online versteht sich. Das Pogue Mahone bedankt sich bei allen Betrieben, die in dieser Zeit helfen. Denn: Musik ist Handwerk und Kiel hilft Kiel.

Sondertermin:

Am 01. Mai wird es auf der Online Bühne einen Poetry Slam mit Björn Högsdal und Selina Seemann geben.

Das Pogue Mahone freut sich schon: "Statt Livemusik gibt es bei uns am 1. Mai einen Poetry Slam. Wir freuen uns darüber, Björn Högsdal und Selina Seemann auf unserer Online Bühne begrüßen zu dürfen. Beide sind erfolgreiche Slammer und hatten bereits zahlreiche Auftritte in Radio- und TV- Sendungen."

Die beiden könnt ihr am 1. Mai ab 20 Uhr im Livestream auf der Website (www.poguemahone.de) erleben.