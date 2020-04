(Bild: Foto: Frauke Antholz)

Jetzt heißt es: die Zeit nutzen und kreativ sein. Also ran an die Töpfe oder den Thermomix und neue Rezepte ausprobieren. Wenn ihr ohne Thermomix kocht, könnt ihr die spezifischen Angaben ignorieren und nach eigenem Ermessen weiterkochen. Es funktioniert genauso gut.

10 Min. Zubereitungszeit, 35 Min. Gesamtzeit

Zutaten für 4 Personen

350 g Knollensellerie, in Stücken

2 kleine säuerliche Äpfel, geschält, geviertelt

20 g Butter

500 g Wasser

1 TL Gemüse-Gewürzpaste

100 g trockener Weißwein

1 EL frisch gepresster Zitronensaft

½ TL Salz

3 Prisen frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

½ EL Natives Olivenöl Extra

2 TL Zucker

200 g Sahne

Zubereitung

1. Sellerie und 1 Apfel in den Mixtopf geben und 10 Sek. | Stufe 5 mithilfe des Spatel zerkleinern. Mit dem Spatel nach unten schieben. Butter zugeben und 3 Min. | 120 °C [TM31 bitte Varoma] | Stufe 2 dünsten. Wasser, Gewürzpaste, Wein, Zitronensaft, Salz sowie Pfeffer zugeben und 22 Min. | 100 °C | Stufe 2 kochen.

2. In der Zwischenzeit übrigen Apfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Diese in Olivenöl anbraten, mit Zucker bestreuen und karamellisieren.

3. Sahne in den Mixtopf geben und 40 Sek. | stufenweise 4–6–8 pürieren, nach Belieben noch etwas nachwürzen.

4. Die Suppe auf 4 Suppenteller verteilen. Mit den karamellisierten Apfelwürfeln garnieren und sofort servieren.

Tipp:

Die Suppe ist eine feine vegetarische Vorspeise. Nach Belieben kann sie jedoch auch mit kross gebratenem Speck serviert werden.

Pro Pro Portion: 58 kcal | 1 g E | 3 g F | 5 g KH

(veg) (glu) (lc)

