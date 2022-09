(Bild: Böll Stiftung)

Im Mittelpunkt der Meeresschutztage vom 8. bis 11 September stehen aktuelle Themen der Meeresforschung.

Gemeinsam retteten sie den Traditionssegler „Freedom“. Er war am Verrotten. Nun liegt das Schiff in Kiel, ist Bistro, Konzertbühne und als Open Ship für alle zugänglich. Einem Teil der Crew genügte das nicht. Sie gründeten die Initiative „Wunderwelt Ostsee“, um auf die menschengemachte Meereskrise aufmerksam zu machen. In Kooperation mit Ocean Summit und dem GEOMAR Kiel stellten Theresa Hargeshei-mer, Maja Stralucke und Jens Broschell ein achttägiges Programm für die Bevölke-rung in der Meeresschutzstadt Kiel zusammen: Die Meeresschutztage 2022 - am Fähranleger Reventlou. Dort liegt ihr Schiff bis Mitte des Monats. Danach kehrt es an seinen eigentlichen Liegeplatz zurück.

Interaktives Programm

Jeweils nachmittags bietet Meeresbiologe Peter Wiebe vom Ocean Summit Labor-experimente an für gemischte Gruppen aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Am Samstag von 12-15 Uhr ergänzt „Ocean Limited“ sein Angebot. Bei dem Spiel übernehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Rollen verschiedener Akteure wie Fischer, Segler, Kreuzfahrer etc.. Zwischen deren unterschiedlichen Interessen gilt es zu verhandeln. Am Freitag macht dann die Proasis bis Sonntag seitlich an der Freedom fest. Ab 15 Uhr berichtet deren Crew vom Eigenbau ihres Katamarans und nachhaltiger Logistik per Segeltransport - auch am Sa 13-14 und So 15-16 Uhr. Labortermine: Do 16-19 Uhr; Fr + So 14-17 Uhr; Sa 12-15 Uhr Pavillon auf dem Fähranleger Reventlou. Teilnahme kostenfrei. Anmeldung erbeten per Mail an: wiebe@boell-sh.de.