So soll das umdenk-velo aussehen

Das Team von umtüten: Anja, Christina, Theresa, Rabea und Berte

Jeder kann seinen Beitrag leisten und seinen Workflow nachhaltiger gestalten

Anja Kromer und Christina Lehmann kennt ihr bestimmt schon von umtüten. Und wenn nicht, dann kennt ihr wahrscheinlich die praktische Snack-Tüüt oder die große Markt-Tüüt. Denn mit diesen hübschen und nachhaltigen Einkaufsbeuteln sind sie vor vier Jahren in Kiel und inzwischen auch in ganz Deutschland bekannt geworden. Jetzt möchten sie einen Schritt weiter gehen und in Schulen und Unternehmen aktiv auf einen nachhaltigen müllfreien Alltag aufmerksam machen. Dafür entwickelten sie das umdenk-velo, ein elektrisch betriebenes Lastenrad, das beim Umdenken helfen soll. Ein Hamburger Unternehmen baut ihnen dafür das Grundgerüst, anschließend ergänzt das Team von umtüten Holzelemente, mit denen sie in Workshops und Vorträgen Ideen für nachhaltige Lösungen aus den Gästen herauskitzeln. Spiele, Diagramme, Bastelaktionen und noch viel mehr helfen dabei, kreativ zu werden, alte Prozesse umzudenken, neue zu gestalten und nachhaltige Lösungen für den eigenen Ort zu schaffen. Die beiden Expertinnen in Sachen Nachhaltigkeit sehen Unternehmen in der Pflicht etwas zu verändern, denn sie sitzen am Hebel. „Und da sie mit endlichen Ressourcen arbeiten und zum Teil Produkte herstellen, die nicht lange halten, haben sie eine moralische Verantwortung“, erklärt Anja.

Das Fahrrad soll aber nicht nur bei Workshops zum Umdenken anregen, sondern auch auf der Straße. Der umtüten-Crew wird es als lokales Transportmittel dienen und gleichzeitig als „fahrbares Museum“ Passanten helfen, anhand von Infografiken ihren nachhaltigen Lebensstil zu hinterfragen.

Nun seid ihr gefragt: Um das Projekt in die Tat umzusetzen, brauchen Anja, Christina und ihr Team eure Unterstützung. Vom 7. März bis zum 5. April könnt ihr unter www.startnext.com/umdenk-velo beim Crowdfunding mitmachen. Das Ziel sind 10.000 Euro und wer sich beteiligt, bekommt Geschenke. Für eine Spende von 800 Euro könnt ihr gleichzeitig einen Nachhaltigkeitsworkshop für euer Unternehmen buchen. Für 50 Euro erhaltet ihr das von umtüten herausgegebene Buch „Die Umdenkerei“ mit 10 Challenges für ein nachhaltigeres Leben. Aber auch kleinere Spenden sind gerne gesehen. Dafür bekommt ihr einen ultimativen Topfuntersetzer, ebenfalls von umtüten gestaltet und produziert. Ab Juni wird das umdenk-velo dann zum Einsatz kommen und das nachhaltige Kiel bereichern.