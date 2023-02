Neben Felix Scherbarth sorgten 18 weitere Auszubildende Fachkräfte für Veranstaltungstechnik für ein Leuchten auf dem Kieler Rathausplatz. (Bild: Regionales Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel; Sebastian Schulten)

Die Illumination ist Teil der Abschlussprüfung der Auszubildenden des Regionalen Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel. (Bild: Sebastian Schulten)

Viele Kielerinnen und Kieler wurden auf das Lichterspektakel aufmerksam und staunten auf dem Rathausplatz. (Bild: Sebastian Schulten)

Am Dienstagabend leuchtete das Kieler Rathaus in allen erdenklichen Farben. Laute Musik begleitete das Spektakel, an dem sich innerhalb der zweistündigen Show immer mehr Kielerinnen und Kieler erfreuten. Bei der „Night of Light“ zeigten Kiels Auszubildenden für Veranstaltungstechnik, was sie drauf haben.

Sie zeichneten präzise Schaltpläne, planten die Illumination des Kieler Rathauses über Monate und verlegten hunderte Meter Kabel, um das Abschlussprojekt ihrer Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu realisieren. Nach langer Vorarbeit war es am Dienstag, den 14. Februar 2023 so weit. Um Punkt 18 Uhr richteten rund 100 Scheinwerfer ihren Spot auf das Verwaltungsgebäude der Landeshauptstadt. 19 Schülerinnen und Schüler aus 11 teilnehmenden Ausbildungsbetrieben des Landes Schleswig-Holstein realisierten die Night Of Light mit freundlicher Unterstützung der Stadt. Ihr Rathaus wurde im Vorfeld der Planung von den Auszubildenden als Gebäude ausgewählt. Entsprechende Anträge und Verfahren mussten in die Wegen geleitet werden, um die Theorie in die Praxis umzusetzen – mit Erfolg.

Neuauflage der Night Of Light

Wer jetzt denkt „Das habe ich doch schon mal gesehen“ hat natürlich Recht. Bereits im Juni 2023 erleuchteten viele Gebäude in der Kieler Innenstadt in rotem Scheinwerferlicht (wir berichteten). Die Veranstaltungsbranche setzte mit der Night Of Light ein Zeichen während der Coronapandemie, da sie – anders als viele weitere Branchen – besonders hart von den Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie betroffen waren. Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, Tagungshotels und Spielstätten wie Theater, Philharmonien, Konzerthallen und Schauspielhäuser leben von ihren engagierten Mitarbeitern und den Geschäftspartnern, die kleine und große Veranstaltungen durchführen. Felix Scherbarth, der seine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik im kommenden Sommer beenden wird, ist ein solcher Mitarbeiter und einer der Protagonisten, die in 2023 für die Night Of Light verantwortlich waren und sich nun gewissermaßen „zurückmelden“.

Technik, die begeistert!

„Für mich ist seit der Schulzeit klar, dass ich einen Beruf ergreifen möchte der etwas mit Musik und Technik zu tun hat“, sagt Felix Scherbarth, der schon während seiner Schulzeit in entsprechenden Arbeitsgruppen seinem damaligen Hobby frönte. Nach seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann beim Kieler Musikfachhandel INSOUND spezialisierte er sich und begann eine Ausbildung 2020 zum Veranstaltungstechniker beim Theater Kiel. Während der vergangenen zweieinhalb Jahre lernte er hier alles rund um die Planung einer Veranstaltung – von Messtechniken, Bühnenaufbau, Lastenberechnung und vieles mehr. Teil der Zwischenprüfung war es schließlich, eine Veranstaltung von vorn bis hinten durchzuführen und im Anschluss die entsprechende Vorgehensweise vor einem Prüfungsausschuss zu verteidigen. „Da hängt also im wahrsten Sinne eine ganze Menge dran“, sagt Felix, der sich mit dem Abschluss in der Tasche gleichzeitig Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik nennen darf. Warum er diesen Weg geht? „Der größte Reiz für mich ist es, Musik und Technik im kulturellen Bereich zu verbinden. Es ist schön zu sehen, wenn 5.000 Menschen nach einer Veranstaltung zufrieden nach Hause gehen und einen tollen Abend hatten“, sagt der junge Familienvater.

Praxisaufgabe als Prüfungsvorbereitung

Jeder einzelne Auszubildende wird am Montag nach der Night Of Light wieder in seinen Betrieb zurückkehren und ihre eigene Abschlussprüfung als neue große Veranstaltung für ihren Arbeitgeber planen“, sagt Holger Naggert, Lehrkraft am Regionalen Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel. Dementsprechend realisieren die Kolleg*innen der Oper vielleicht ein Theaterstück, die Mitarbeitenden der Firma Contzept planen vielleicht ein Sommerfestival an der Eckernförder Bucht. Dann werden sie ihre Ausbildungsinhalte anwenden müssen. Im Mai steht überdies eine 100-seitige schriftliche Abschlussprüfung an, bei der beispielsweise die Länge der Kabel berechnet werden muss oder wieviel Stromlast benötigt werden wird.

Bei der Illumination des Kieler Rathauses fiel der Stromverbrauch erstaunlich gering aus. Für 2.000 Quadratmeter Gebäudefläche, die für zwei Stunden angestrahlt wurden, war eine Gesamtanschlussleistung werden 22.000 Watt nötig. Das entspricht beispielsweise der Leistung von elf Glühweinkochern auf dem Weihnachtsmarkt.

Wenn Felix seine Ausbildung im Sommer abschließen wird, hofft er weiterhin am Theater Kiel arbeiten zu dürfen, um seine Passion für das Zusammenspiel von Lichterschauspiel, Technik und Musik für tausende Menschen im Jahr ausleben zu können.