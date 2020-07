Daumenschmaus für strapazierte Hände

Die feste Handcreme wird in in wiederverwendbaren Dosen angeboten, eine praktische Nachfülloption gibt es ebenfalls.



Was hat eine Bienenweide mit Bouldern zu tun? Für Fritz, Benno, Lennart und Marc eine ganze Menge!

Als die vier Jungs vor zwei Jahren auf die Idee kamen, eine feste Handcreme herzustellen, die die Hände nach intensiven Belastungen wie dem Klettern wieder geschmeidig macht, war für sie ziemlich schnell klar, welcher Inhaltsstoff dafür infrage kommt: Bienenwachs. Bienenwachs enthält natürliches Propolis, das eine antibakterielle Wirkung aufweist und zudem luftdurchlässig ist.

Nach einigen Experimentierversuchen in der eigenen Kieler Küche, entstand Daumenschmaus, eine biologische und plastikfreie Handcreme, die die vier mittlerweile im eigenen Labor, aber nach wie vor händisch herstellen. Ihre Inhaltsstoffe sind 100% biologisch und das Wachs sogar Demeter und Bioland zertifiziert, ihre Partner*innen kennt das Team von Daumenschmaus persönlich. So auch Imkerin Dorothea Bogs, die an verschiedenen Stellen auf Gut Wulfsdorf in Ahrensburg ihre Bienen stehen hat. Schon bevor die Creme marktreif war, stand für die Jungs fest:

„Wir wollen nicht nur eine perfekte Creme entwickeln, sondern auch einen sozialen Benefit bereitstellen – das ist einfach viel cooler!“

Ziemlich schnell war dann auch die Idee mit der Bienenweide geboren und die Zusammenarbeit mit dem Gut Wulfsdorf und dem Artenvielfaltsprogramm in die Wege geleitet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Bienenweide und Blühstreifen für Insekten und Bienen zu schaffen. Mit den Einnahmen können die Kosten für Saatgut, Arbeit und Maschinen gedeckt sowie die Kosten für den Ernteausfall abgefedert werden.

