In Heikendorf und Umgebung kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Vorfällen mit nationalsozialistischem Hintergrund. Auf dem Dorfplatz in Heikendorf ist deshalb am Samstag, den 31. Oktober eine Demonstration geplant.

Die Vorkommnisse beziehen sich auf:

- zwei Störungen durch Rechtsextreme auf ein Musikfest, welches regelmäßig in Heikendorf stattfindet, in dessen Verlauf es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

- Die Beschäftigung eines Bademeisters, der sich in einer Fernsehsendung über seine Kleidung, als Unterstützer der rechten Szene zeigte.

- Aufgemalte Hakenkreuze, z.B. an der örtlichen Bücherei über dem Plakat Refugees welcome.

- Aufkleber gegen Geflüchtete z.B auf Spielplätzen. Sie werden dazu aufgefordert, Deutschland zu verlassen.

- Die nahezu erreichte 5%-Marke rechter Wähler*innen.

Alle Interessierten, die an der Demonstration teilnehmen möchten, haben die Möglichkeit, sich mit dem Fahrrad der Gruppe anzuschließen, die

sich um 10 Uhr auf dem Gaardener Vinetaplatz trifft und wenig später in Richtung Heikendorf abfährt.