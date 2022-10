Nach fünf Jahren besucht Edeltraud Dank der Rikschafahrten wieder die Kiellinie. (Bild: Radeln ohne Alter e.V.)

Der Verein „Radeln ohne Alter e. V.” ermöglicht Menschen, die aus verschiedenen Gründen selbst kein Fahrrad fahren können, als Beifahrer:in Kiel mit frischem Wind um die Nase zu erleben.

So wird mobilitätseingeschränkten Personen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Dabei steht das gemeinsame Erlebnis für die Fahrgäste und ehrenamtlichen Pilot:innen im Vordergrund. Ob ein Halt am Ostseekai oder im Hiroshimapark, mit einem Zwischenstopp für ein Fischbrötchen oder Eis – den Fahrten sind keine Grenzen gesetzt. Dabei wird geklönt, begeisterten Passant:innen zugewunken und lange nicht besuchte Ecken Kiels werden endlich wiederentdeckt.

Von der Idee zur Vereinsgründung

Die Geschichte der Initiative beginnt 2012 in Kopenhagen. Als der Unternehmer Ole Kassow mit dem Rad an einem Seniorenheim vorbeifuhr, sah er davor einen älteren Herrn sitzen. Ole Kassow fragte sich, ob der Herr früher vielleicht auch gerne Fahrrad gefahren ist. Kurzerhand mietete er sich eine Fahrrad-Rikscha, um im Seniorenheim Fahrten anzubieten. Das Angebot wurde direkt freudig von einer Dame und ihrer Betreuerin angenommen. Daraus entstand ein inzwischen international organisierter Verein.

Rikscha-Fahrten als Lichtblick

Den regionalen Ableger in Kiel gründete Tobias Cassalette 2019. Mit Stadtgeldern gefördert, radeln die Kieler Pilot:innen mit den ersten zwei von vier geplanten Elektro-Rikschas „Gerd” und „Lucia” regelmäßig durch Kiel, um mobilitätseingeschränkten Menschen eine Freude zu bereiten – auch die Mitnahme eines Rollstuhls soll bald unkompliziert möglich sein.

So ging es auch Edeltraud auf ihrer Tour zur Kiellinie. Fünf Jahre war sie nicht mehr dort, als die Rikschafahrerin vor ihrer Haustür vorfuhr. In der Sonne sitzend genoss sie den leichten Fahrtwind und bestaunte die herrliche Aussicht auf die Förde. Mit einem Stopp am Seehundbecken und am Landeshaus war der Ausflug für sie eine herrliche Abwechslung.

Für Menschen wie Edeltraud engagieren sich inzwischen mehr als 40 Mitglieder und 20 aktive Pilot:innen im Verein Radeln ohne Alter. Auch Kooperationspartner:innen hat der Verein inzwischen, darunter die Anlaufstelle Nachbarschaft Fockstraße der AWO Kiel, die Howe-Fiedler-Stiftung, die Alzheimer Gesellschaft Kiel e.V. und die AWO Beratungsstelle Demenz und Pflege.