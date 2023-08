0

Wenn man den Wettervorhersagen Glauben schenkt, steht der Sommer in Kiel kurz vor seiner Rückkehr. Allerdings warnt die Stadt Kiel auch vor Gefahren, auf die du achten solltest.

Nachdem die Strände in den letzten Wochen aufgrund des wechselhaften Wetters oft verlassen waren, werden sie sich dann voraussichtlich wieder füllen. Vor allem die Strände in Schilksee und Falckenstein laden dann zu erfrischendem Badespaß ein.

Fähranleger und Molen sind Gefahrenstellen

Besondere Gefahrenstellen an den Stränden sind die Fähranleger und die Molen (Wellenbrecher). Daher ist es äußerst wichtig zu betonen: Klettern Sie keinesfalls auf Fähranleger oder Molen und springen Sie nicht von dort ins Wasser. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko. Auch aufblasbare Schwimmtiere, die bei vielen Kindern beliebt sind, können zu einer potenziellen Gefahr werden. Wenn sie von Strömungen oder dem Wind erfasst werden, erfordert es enorme Anstrengung, sicher zurück ans Ufer zu gelangen. In allen Fällen, insbesondere jedoch am Strand, sollten Eltern stets ein wachsames Auge auf ihre Kinder haben.

Flaggen zeigen Gefahren beim Schwimmen an

Um sicher zu schwimmen, können Badegäste sich an den gekennzeichneten Strandbereichen orientieren. Die gelb-rote Flagge zeigt an, dass Rettungsschwimmer die Badezone überwachen. Wenn zusätzlich eine gelbe Flagge gehisst ist, bedeutet das, dass das Baden und Schwimmen gefährlich ist. Bei einer zusätzlichen roten Flagge ist das Baden sogar lebensgefährlich, und die Badezone ist gesperrt.

(Bild: DLRG)

„Strandwächter" achten auf Schwimmende

Am Falckensteiner Strand überwacht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) den Bereich zwischen dem Fähranleger und dem Wachturm, wo die Signalflaggen sichtbar sind. Zudem patrouillieren Mitarbeiter der Strandwacht regelmäßig entlang des gesamten Strandes. Man erkennt sie an ihrer auffälligen Dienstkleidung mit dem roten Kreuz. Die Badegäste werden ausdrücklich dazu ermutigt, sich an die "Strandwächter" zu wenden, wenn Fragen auftauchen oder Probleme geklärt werden müssen.

In Schilksee befindet sich die Hauptwache an der Strandpromenade beim Restaurant "Panorama 26". Von dort aus hat man einen guten Blick über den gesamten Strandbereich. Eine zweite Wache befindet sich weiter südlich am Hohen Ufer beim Kiosk.

Weitere Infos findest du auf der Website der DLRG.