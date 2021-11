Begeistert durften Frau und Herr Rohrmoser das Auto direkt einmal von innen kennenlernen. (Bild: Jesper Ohm)

Frau Carmen Kluge und Herr Birger Kupper von der Volksbank begleiteten das Ehepaar Rohrmoser bei der Übergabe. (Bild: Jesper Ohm)

0

Brunhild Rohrmoser aus Schwentinental gewinnt einen Mercedes-Benz des Kieler Autohauses Süverkrüp. Das ist bereits der zweite fahrbare Untersatz, den die Rentnerin durch das Losglück ergattert.

Mit einem Los an einem Gewinnspiel teilnehmen und das Traumauto gewinnen ist ein Wunsch, der häufig unerfüllt bleibt. Für Brunhild Rohrmoser aus Schwentinental ist er nun wahr geworden. Als Teilnehmerin an der Lotterie „VR-GewinnSparen“ der Kieler Volksbank bekam sie am 28. Oktober ihren neuen Mercedes-Benz GLA 250e in Kiel Wittland bei Süverkrüp Automobile überreicht. Der Wagen, der neu einen Kaufpreis von etwa 56.000 Euro hat, wurde bei der Übergabe feierlich enthüllt. Im glänzenden Sonnenschein war die Freude über das neue Auto riesig.

Das Glück gepachtet?

Anfang Oktober hatte Frau Rohrmoser von ihrer Beraterin bei der Volksbank Carmen Kluge die erfreuliche Nachricht bekommen, dass sie beim „VR-GewinnSparen“ ein Auto gewonnen hat. Ungläubigkeit und Staunen waren ihre erste Reaktion, denn noch fantastischer als der Gewinn selbst ist die Tatsache, dass es für sie nicht das erste Mal war. Vor gut 20 Jahren hatte sie bereits einen VW-Beetle gewonnen, der sie bis heute begleitet.

Frau Carmen Kluge und Herr Birger Kupper von der Volksbank begleiteten das Ehepaar Rohrmoser bei der Übergabe. (Bild: Jesper Ohm)

Dieser kann jetzt, nachdem er seine Arbeit getan hat, von dem Mercedes-Benz abgelöst werden. Der GLA 250e ist ein Hybrid und damit für die Kurzstrecken, die Frau Rohrmoser fährt, bestens geeignet. Um den Neuankömmling richtig empfangen zu können hat das Ehepaar Zuhause auch direkt alle Vorkehrungen getroffen. Um stets mobil zu sein, wurde also direkt eine Wallbox am Haus installiert. Damit lädt das Auto sich wie an einer öffentlichen Zapfsäule automatisch auf. Für die beiden steht in den folgenden Wochen erst einmal eine Eingewöhnungsphase an, in der sie das moderne Auto kennenlernen werden. Wir wünschen ihnen dabei viel Spaß, weiterhin viel Glück und allzeit eine sichere Fahrt.

Hier gibt es weitere Infos zu GewinnSparen.