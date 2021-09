(Bild: Getty Images)

0

An zwei Sonntagen im Oktober und November öffnen Kieler Geschäfte ihre Türen. Gleichzeitig finden in der Innenstadt der Bauern- und Regionalmarkt sowie die Skandinavientage statt.

Wer sich auf die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Kiel freut, hat jetzt noch einen Grund mehr: Busse und Fähren in Kiel werden zu den nächsten Shopping-Sonntagen am 10. Oktober und 7. November kostenlos zur Verfügung stehen. An diesen Tagen ist aber nicht nur Shopping angesagt. Vom 8. bis 10. Oktober steht die gesamte Innenstadt im Zeichen der Landwirtschaft. Auf dem Asmus-Bremer-Platz und dem Holstenplatz stehen regionale Produkte wie Fleisch- und Wurstspezialitäten, Käse, Marmelade und Honig zum Probieren und mit nach Hause nehmen zur Auswahl. Kreatives Kunsthandwerk ergänzt das Programm auf dem Holstenplatz. Auf dem Europaplatz sind Oldtimer-Fans goldrichtig. Neben saisonalem Obst und Gewürzen treffen sich dort historische Traktoren und gewähren einen Einblick in die damalige Landwirtschaft. Die modernen Landmaschinen hingegen können auf dem Alten Markt bestaunt werden. Am 6. und 7. November wird es bei den Skandinavientagen richtig hyggelig in der Kieler Innenstadt. Vom Holstenplatz bis zum Alten Markt zieht sich der Charme unserer nordischen Nachbarn durch die gesamte Innenstadt.