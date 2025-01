Sandra Kirsch Optik ist in der Holtenauer Straße 107 zurück. (Bild: Sandra Kirsch)

Immer wieder müssen wir Abschiede von lieb gewonnenen Läden und Restaurants hinnehmen – wie zuletzt von der Hafenwirtschaft, dem Längengrad oder dem San Remo. Umso schöner ist es, wenn neue Ideen und mutige Konzepte uns trotzdem aufs Neue mit frischen Produkten und Dienstleistungen begeistern.

Auch 2025 wird spannend, denn einige frische Gastronomiekonzepte stehen schon in den Startlöchern und versprechen kulinarische Highlights an der Förde. Schon im vergangenen Jahr hat sich in Kiel einiges getan. Es gab zahlreiche spannende Neueröffnungen, die frischen Wind in die Stadt gebracht haben. Welche das waren? Schau selbst und statte ihnen gerne einen Besuch ab.

SlowDown-Modus: Deine Auszeit beginnt hier

Tauche ein in eine luxuriöse Oase der Entspannung: Das SlowDown Bottsand Hotel & Spa hat am 27. Dezember eröffnet und lädt dich ein, den Alltag hinter dir zu lassen. Mit exotischem Bali-Flair und einzigartigen Details wird hier der „SlowDown-Modus“ aktiviert – dein Rückzugsort für Ruhe und Wohlbefinden.Im exklusiven „20 Stories – Sauna & Spa“ erwarten dich 20 besondere Wellness-Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen. Ob Saunalandschaft, Indoor-Outdoor-Pool mit Ostseeluft, luxuriöse Massagen oder die private Dampfsauna in deinem Zimmer – hier findest du pure Entspannung.

Auch Tagesgäste sind herzlich willkommen: Nutze den Spa-Bereich, genieße Anwendungen, ein Frühstück, Kaffee und Kuchen oder ein exklusives Abendessen. Die Bar sorgt mit erfrischenden Drinks für den perfekten Ausklang. Komm vorbei und entdecke deinen persönlichen Wohlfühlort! Mehr unter www.slowdown-bottsand.de

Brotgenuss ohne Hefe

David Schöne ist ein Meister seines Fachs und backt köstliche Brote ohne Hefe. (Bild: falkemedia Regional)

Seit Mitte Juli bereichert ein innovatives Konzept die Küstenstadt Kiel: Im charmanten Hinterhof der Christian-Kruse-Straße hat Bäckermeister David Schöne seine einzigartige Brotmanufaktur eröffnet. Hier dreht sich alles um das eine: richtig gutes Brot – und das ganz ohne Hefe! Mit sieben verschiedenen Sauerteigen, die liebevoll gepflegt und verarbeitet werden, bietet David Schöne eine Auswahl an Broten, die seinesgleichen sucht. Die Eröffnung war ein voller Erfolg, und täglich strömen Kund*innen aus Kiel und der Umgebung herbei, um sich dieses besondere Geschmackserlebnis nicht entgehen zu lassen.

Was die Brote so besonders macht? Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen Zutaten aus der Region. Nach dem Motto: „So natürlich wie möglich mit so wenigen Zutaten wie nötig.“ Die Hefe bleibt hier außen vor – ein echtes Statement in der Welt des Brotbackens! Und das Beste: Die Brote sind nicht nur zum Mitnehmen da, sondern können auch vor Ort probiert werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11–18 Uhr. Komm vorbei und lass dich von der Qualität und dem Geschmack überzeugen! HIer gehts zur Website von David Schöne Brotmanufaktur!

Sandra Kirsch Optik ist zurück

Sandra Kirsch Optik ist in der Holtenauer Straße 107 zurück. (Bild: Sandra Kirsch)

Sandra Kirsch Optik ist wieder da – und das mit einem frischen Ansatz! In der Holtenauer Straße 107 erwartet dich ab sofort ein Optik-Erlebnis der besonderen Art. Hier läuft alles nach Termin: kein Stress, keine Hektik, sondern volle Aufmerksamkeit nur für dich. Bei einem Kaffee oder einem erfrischenden Kaltgetränk kannst du dich entspannt beraten lassen.

Das Sortiment? Fein ausgewählt und hochwertig! Sandra Kirsch setzt auf besondere Fassungsmarken, die deinen individuellen Stil perfekt unterstreichen. Ob schlicht, extravagant oder zeitlos – hier findest du Brillen, die genauso einzigartig sind wie du. Schau vorbei und erlebe Optikberatung auf einem neuen Level! Mehr unter www.sandrakirsch.com

Neuer Treffpunkt am Europaplatz

Fariba Heil eröffnete letzten Juni das Café Mental – eine inspirierende Erweiterung ihres Instituts für Business Coaching und Mentaltraining. Hier trifft man auf einen ganzheitlichen Ansatz, der berufliche und persönliche Weiterentwicklung fördert. Es ist mehr als nur ein Ort für guten Kaffee: Es lädt ein, produktiv zu arbeiten und gleichzeitig an sich selbst zu wachsen. Ob als gemütlicher Workspace oder als Ort für Online-Workshops zu Themen wie Business Coaching – hier kommt alles zusammen. Workshops können easy direkt vor Ort gebucht werden.

Einige anstehende Online-Events:

Workshop: Dein Mottoziel für 2025

10. Februar

Seminar: Hypnose – eine Reise zu dir selbst

13. bis 24. Januar

Workshop: Psychologische Sicherheit & Führung

14. Februar

Seminar: Prinzipien des Systemischen Coachings

17. bis 28. Februar

Weitere Infos unter www.mentaltraining-kiel.com

Heute noch Termin beim Augenarzt antreten

Seit dem 1. Juli 2024 hat Kiel-Wik einen neuen maritimen Anlaufpunkt für alle, die eine klare Sicht auf die Kieler Förde und darüber hinaus wünschen. Das Augenzentrum Nordblick öffnet seine Türen auf dem famila-Gelände in der Prinz-Heinrich-Straße 20 und bietet auf 400 Quadratmetern modernste Technik und eine freundliche, einladende Atmosphäre.

Mit der Unterstützung des erfahrenen Standortleiters Dr. Dominique Berndt, der seit dem 1. Januar das Team verstärkt, stehen dir in dieser top ausgestatteten Praxis noch viele freie Termine zur Verfügung.

Ob Glaukom, Katarakt, Netzhaut oder Sehschule – hier wird dir geholfen, den Durchblick zu behalten. Mach dir das Leben einfach und buche deinen Termin bequem online oder greif zum Hörer und ruf unter 0431/811 12 an. Warum nicht gleich einen Termin vereinbaren? Deine Augen werden es dir danken!

Shoppen mit Charme und Persönlichkeit

Seit Oktober 20024 begeistert das Studio Limonada in der St.-Nicolai-Straße in Eckernförde mit kultigen Dekorationsartikeln.

Dasin der St.-Nicolai-Straße in Eckernförde hat im Oktober 2024 seine Türen geöffnet und begeistert seither mit kultigen Dekorationsartikeln in kleinen Stückzahlen sowie außergewöhnlicher Mode von unabhängigen Designer*innen. Die Eröffnung war ein voller Erfolg: Die Stranger Cats aus Kiel, entdeckt von Inhaberin Ulrike Wagner und ihrem Mann auf der Kieler Woche, sorgten für die musikalische Unterhaltung. „Wir waren begeistert, und die ganze Straße war super unterhalten“, erzählt Ulrike Wagner. „Wir haben uns sehr über die tollen Rückmeldungen gefreut, über die auch Wochen später noch gesprochen wurde.“

Seitdem hat sich das Studio Limonada zu einem Treffpunkt für Neugierige und Spontane entwickelt. Die kleinen Besonderheiten im Sortiment locken nicht nur Shoppingfans, sondern regen auch zu netten, informativen und oft lustigen Gesprächen an. Das Eckernförder Publikum – ob aus der Stadt, dem Umland oder von weiter her – ist dabei etwas ganz Besonderes. Hier legt man Wert auf ein persönliches Miteinander. Kund*innen werden nie „durchgeschoben“, sondern erleben, wenn sie es möchten, eine entspannte und herzliche Atmosphäre, die allen Freude bereitet.

Mehr unter www.studiolimonada.de

Pur – elegant – ausdrucksvoll:

Classique Brautboutique

Noch auf der Suche nach dem Traumkleid? In der Classique Brautboutique in der Holtenauer Straße 309 findest du besondere Brautmode von ausgewählten europäischen Designern. In Räumen mit stilvollem Ambiente hat die Gründerin Patricia einen exklusiven Ort geschaffen, an dem Brautkleid-Träume wahr werden. Sichere dir jetzt einen exklusiven Rabatt von 20 bis 40 Prozent auf Musterkleider im Sample Sale! Termine für Anproben können ganz einfach über die Website gebucht werden. Alternativ lädt der Open Showroom jeden ersten Samstag im Monat von 12 bis 16 Uhr zum Stöbern ein. Weitere Infos unter Tel.: 0155/668 731 42, www.classique-brautboutique.com

Deine Reise in ein neues Sprachgefühl

Englisch ist mehr als nur eine Sprache – es ist ein Schlüssel zu neuen Möglichkeiten, sei es im Beruf, auf Reisen oder im Alltag. Doch was, wenn das Englischsprechen für dich mit Druck und Unsicherheit verbunden ist? Wenn dir der Bezug zur Sprache und ein Funken Selbstvertrauen beim Sprechen eben jener fehlt? Wenn deine Begegnungen mit Englisch eher was von einem schlechten Date haben? Und die Angst vor Fehlern und die damit verbundene Sorge, dich zu blamieren, sich dir in den Weg stellen? Falls du dich darin wiedererkennst – don’t worry! In Kiel gibt es eine tolle Gelegenheit, den Spaß und die Leichtigkeit im Umgang mit der englischen Sprache neu zu entdecken!

Der Name ist Programm!

Erwachsene, die aktuell noch Hemmungen beim Englischsprechen haben, können bei Deine Englischlovestory ihre Begeisterung für das Englischsprechen entdecken. Damit das gelingt, hat die Gründerin Jasmine Verges für ihre Kursteilnehmer*innen eine eigene Methode entwickelt. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern darum, befreit und mit gutem Gefühl Englisch zu sprechen – sei es beruflich oder privat. Es finden regelmäßig Kurse statt, die bequem per Videocall von zu Hause besucht werden können. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten findest du auf www.deine-englischlovestory.de. Instagram: @deine_englischlovestory