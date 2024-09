Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger und Kiels 2. stellvertretende Stadtpräsidentin Antje Möller-Neustock halten das Kieler-Woche-Plakat 2025 in den Händen. (Bild: LH Kiel)

Maritim, facettenreich und voller Entdeckungsmöglichkeiten – so präsentiert sich das neue Design der Kieler Woche 2025. Der Gewinner des Wettbewerbs, der Bochumer Grafikdesigner Cihan Tamti, hat mit seinem einzigartigen Entwurf die Jury und die Herzen der Kieler erobert.

Vom 21. bis 29. Juni 2025 wird die Förde in den glitzernden Reflektionen der "KIWO" erstrahlen, die Tamti in seinem Design meisterhaft einfängt. Inspiriert von den reflektierenden Wellen der Kieler Förde, erzeugt der Entwurf sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne eine dynamische Wirkung. Im Nahbereich entdeckt man eine Fülle an Details und kleine Geheimnisse, während aus der Ferne das Gesamtbild die Illusion einer glitzernden Wasseroberfläche perfekt einfängt. Besonders begeistert zeigt sich die Jury über den aus bewegten Wellenformen abgeleiteten Schriftzug "KIWO", der sowohl als integraler Bestandteil als auch als eigenständiges Logo Verwendung findet.

Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, freut sich über den gelungenen Start in die "KiWo-Saison" und lädt bereits jetzt alle herzlich ein, sich auf die Entdeckungsreise während des Segel- und Sommerfestivals 2025 zu begeben. Für Tamti, der bereits mit Größen wie Calvin Klein und Netflix zusammenarbeitete, bedeutet dieses Projekt eine wunderbare Gelegenheit, seine kreative Vision in einem von ihm geliebten maritimen Kontext umzusetzen.

Für alle Interessierten bietet sich vom 10. bis 30. September die Gelegenheit, die eingereichten Entwürfe im Eingangsbereich des Kieler Rathauses zu bewundern. Ein Besuch lohnt sich, um sich in die Lage der Jury zu versetzen und vielleicht noch das eine oder andere Detail zu entdecken.

Weitere Informationen und einen Überblick über frühere Plakatentwürfe gibt es unter www.kieler-woche.de/design.