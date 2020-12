„Das tapfere Schneiderlein“ muss seinen Auftritt ins nächste Jahr verschieben. Ein Riese aus dem Märchen darf in diesem Jahr schon zu Wort kommen.

Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmärchen? Das geht doch nicht. Deshalb hat sich die Niederdeutsche Bühne eine digitale Alternative überlegt. Freut euch außerdem auf die Weihnachtslesungen.

Weil das Weihnachtsmärchen der Niederdeutschen Bühne Kiel aus bekannten Gründen dieses Jahr leider abgesagt werden musste, hat sich das Team vom Theater am Wilhelmplatz zum Trost etwas überlegt: In einem kleinen Video wird ein Riese aus dem Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ interviewt. Auch die anderen Märchenfiguren tauchen in dem Filmchen auf. Das Video wird am 5. Dezember auf der Internetseite der Niederdeutschen Bühne (www.nbkiel.de) sowie auf der Facebook-Seite der Bühne @nbkiel präsentiert. Das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ soll im Jahr 2021 – so denn alles wieder gut wird – auf die Bühne kommen.

Übrigens: Auch die beliebten Weihnachtslesungen der Niederdeutschen Bühne Kiel „Wiehnacht bi de Nedderdüütschen – Mit Geschichten, Gedichten un Musik dörch de schönste Jahrstiet“ kann man in diesem Jahr an jedem Adventssonntag mit Tee und Plätzchen zuhause genießen. Und auf Instagram @nbkiel öffnet die Niederdeutsche Bühne jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders. Kiekt doch maal „online“ rin!