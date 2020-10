0

Tschüss Meisenknödel und Co. – baut euch eine eigene Futterstation für die heimischen Wintervögel

Das Füttern von Vögeln zur Herbst- und Winterzeit ist allseits beliebt. So wird nicht nur den Vögeln über die kalte Jahreszeit geholfen, sondern auch ein Naturerlebnis im eigenen Garten geschaffen. Wie eine schöne Futterstelle selbst gemacht werden kann? Wir haben da eine Idee.

Ihr braucht:

• eine Kordel

• 2 alte Tassen

• eine Untertasse

• einen kleinen Stock

• etwa 150 g Kokosfett

• etwas Speiseöl

•etwa 150 g Vogelfutter (z. B. Erdnüsse, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, gemischte Saaten)

• Kochtopf

• Kochlöffel

• Heißklebepistole

Schritt für Schritt zur Vogelfuttertasse

1. Zuerst lasst ihr das Kokosfett im Topf auf dem Herd schmelzen. Gebt dann die Körnermischung und etwas Speiseöl hinzu. Das Öl verhindert, dass das Fett zu hart wird und bröckelt.

2. Füllt die Körner-Fett-Masse in die Tassen. In die eine Tasse steckt ihr zusätzlich einen Stock in die Mitte. Der Stock ist später die Sitzmöglichkeit für die Vögel. Lasst die Masse nun gut aushärten.

3. Nun könnt ihr die eine Tasse ohne den Stock an der Untertasse fixieren. Gebt dazu mit der Heißklebepistole einen Klebepunkt auf die Tassenwand gegenüber des Henkels und drückt sie gegen die Untertasse.

4. Nachdem die Klebe getrocknet ist, könnt ihr an beide Tassenhenkel ein Stück Kordel knoten. Damit könnt ihr eure neuen Futterstationen an einem Ast oder einer anderen geeigneten Stelle aufhängen. Auf die Untertasse könnt ihr zusätzlich noch trockene Vogelfuttermischungen legen.