Robin und Joel (v.li.) sind begeistert von der Tribut-Band und kommen gern wieder

Die absolute Authentizität ist das Markenzeichen dieser Tributband. So werden nur Instrumente benutzt, welche exakt auch die Originalband spielte, um sich dem richtigen Klang so gut wie möglich zu nähern. Aufgrund der hohen Nachfrage spielen sie am 25. Januareine Zusatzshow in der Räucherei.

The Doors gelten als eine der einflussreichsten Bands der 1960er-Jahre deren Frontmann James Douglas „Jim“ Morrison zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik jener Zeit zählte. Am 8. Dezember 2019 wäre er 76 Jahre alt geworden.

The Doors waren unberechenbar und berüchtigt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, allem voran, der charismatische Frontmann Jim Morrison. Bei der Tributband The Doors In Concert verhält es sich genauso. Mit den gleichen Vintage-Instrumenten wie sie auch The Doors benutzten sind The Doors in Concert dem Original Sound sehr nah. Auch optisch stehen sie dem Original in nichts nach – die Ähnlichkeit der Bandmitglieder zu den The Doors wie man sie in den 60'ern kannte ist verblüffend. The Doors In Concert bieten eine atemberaubende Live Show die vor Energie nur so strotzt. Alles was ihr tun müsst ist hingehen, den Rest erledigt die Band.

The Doors in Concert​ sind eine authentische DOORS-Tributband. Der Sänger hat das richtige Aussehen und die perfekte Stimme, der Keyboarder hat viele Ähnlichkeiten mit Ray Manzarek, der Gitarrist spielt und klingt wie Robby Krieger und schließlich kann sich der Trommler John Densmore's feinsten Finessen nähern.

Karten gibt es auch bei der Konzertkasse Streiber, Holstenstraße 88-90, 24103 Kiel, Telefon: 0431 - 9 14 16

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hier geht es zum Bericht des Konzerts aus dem letzten Jahr!