Nicht nur die Musik, auch die Performance von The Doors erwacht wieder zum Leben. (Bild: KL-Redaktion)

Anlässlich des 50. Todestages im Jahr 2021 widmet sich der The Doors Konzertabend am kommenden Freitag, den 1. Oktober, der späten Phase der US-Legende.

The Doors gelten als eine der einflussreichsten Bands der 1960er-Jahre deren Frontmann James Douglas „Jim“ Morrison zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik jener Zeit zählte. Jene Zeit in der der Rock-Adonis Jim Morrison zum wahren Song-Poeten aufstieg und gleichzeitig zum Anti-Star mutierte. Eine Phase in der er sich selbst mehr als Lyriker und weniger als Rocksänger sah. Daher der Vollbart, die langen Haare und der Trip nach Paris, wo er als Dichter wahrgenommen werden wollte und viele seiner literarischen Vorbilder studierte. Die Kultband The Doors befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Höhepunkt.

Ihr Sound ist einzigartig. Rock, Blues, Psychedelic. Keyboarder Ray Manzarek und Gitarrist Robby Krieger prägen den Sound. So zerrissen wie die Gesellschaft Ende der 60er durch Vietnamkrieg, gewaltsame Unruhen, Bürgerrechtsbewegung, ist auch Frontmann Jim Morrison. Er polarisiert, symbolisiert das Lebensgefühl der jungen Generation. Ausdruck der Zeit und doch zeitlos? The Doors Reloaded bieten eine atemberaubende Live Show, die vor Energie nur so strotzt. Alles was man/frau tun muss, ist hingehen, den Rest erledigt die Band.

1. Oktober • Räucherei, Kiel